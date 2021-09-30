В 4 выпуске 4 сезона психологического реалити «Супермама» стало известно имя победительницы первой недели проекта. Кого высоко оценили участницы и эксперт Дмитрий Карпачев? И кто победил: мама космонавта Яна, пати-мама Эвка, мама-криптовалютчица Катя или мама-аристократка Женя?

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Мама космонавта Яна долго не могла завести ребенка. Но потом она ушла в декрет и стала заниматься идеальной уборкой, готовкой и 24/7 проводить с сыном Никитой. Дома у Яны идеальная чистота и культ ребенка, и муж полностью ее поддерживает.

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Пати-мама Эвка ведет ночную жизнь диджея, ее муж ― популярный фотограф, который снимает в стиле ню. У них двое сыновей ― 9 и 5 лет, которые воспитаны быть самостоятельными ― родители оставляют их одних на ночь. Хотя папа постоянно на связи с детьми, соперницы раскритиковали Эвку за такой стиль воспитания.

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Женя воспитывает дочь Соню и живет с мамой. Недавно она рассталась со своим любимым человеком, который подарил ей квартиру и сделал много других дорогих подарков. Она считает себя особой «голубых кровей» и ищет нового мужчину, который сможет ее обеспечивать.

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У Кати есть сын Миша, которому 1,5 года, и муж Александр. Они живут с родителями. Она считает себя очень терпеливой и никогда не кричит, готова терпеть любые трудности ради семьи. Криптовалюта для Кати ― хобби.

Супермама 4 сезон 1 неделя ― результаты

Яна ― 62 балла

Эвка ― 60 баллов

Женя ― 35 баллов

Екатерина ― 20 баллов

Дмитрий Карпачев отметил, что ему импонирует то, что Эвка не жертвует собой ради детей. Но он не может отдать ей свои баллы из-за того, что ее дети остаются ночью сами. Поэтому ведущий не стал ничего менять в турнирной таблице.

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