Сьогодні, 22 квітня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 28 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці побували в гостях у останньої конкурентки ― мами-балерини Карини. Жінка все своє життя присвятила балету і гастролям. Та чи вистачає їй часу на виховання 6-річного сина?

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Сьогодні свою партію станцювала мама-балерина Карина. Головний прихильник її творчості ― шестирічний Матвій. Разом із чоловіком Карина виховує його в гармонії та любові. За словами героїні, Матвій ― дуже обдарований і артистичний, а також всебічно розвинений. Хлопчик відвідує не тільки театр опери та балету, в якому працює мама, а й різні спортивні та інтелектуальні гуртки. І перевірити ідеальний світ балерини поспішили учасниці.

Ось тільки Карина запросила їх не до себе додому, а в репетиційний зал, адже саме там вона проводить більшу частину свого часу. Мама-балерина хотіла дати суперницям майстер-клас, але не всі оцінили таку ідею. Так, мама-спокусниця Таня відмовилася, бо їй не сподобалися пуанти.

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Щоб учасниці більше дізналися про Карину, вона розповіла, що балет дуже травматичний. Жінка у минулому отримала дуже багато травм. Та незважаючи на це, Карина не мислить свого життя без танців. Навіть народивши сина, вона змушена була залишити його бабусі на два місяці і поїхати з чоловіком на гастролі, адже їй запропонували дуже вигідний контракт. Учасниці не схвалили такого рішення, але сама мама-балерина вважає, що завдяки цій жертві їм вдалося придбати квартиру, а це дуже важливо для їхнього сина.

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Учасниці вирішили дізнатися, що стосовно гастролей думає син Карини ― Матвій. Хлопчик розповів, що дуже сумує за мамою, коли вона у від’їзді, але боїться їй про це сказати, адже не хоче засмучувати. До слова, Матвій також розповів, що його батьки не сплять разом і часто сваряться.

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Щоб з’ясувати, які насправді стосунки в Карини з чоловіком, конкурентки поспішили до мами-балерини по пояснення. Карина та її чоловік Володимир не стали приховувати таємницю. Вони розповіли, що останнім часом часто сваряться. Ще Володимир зізнався, що в них із дружиною давно немає інтиму. Така відвертість дуже збентежила Карину: вона не думала, що чоловік винесе сміття з хати.

Навіщо Карина привела на зустріч з Дмитром Карпачовим свого чоловіка? І які поради пара почула від експерта? Дивіться всі подробиці у 28 випуску психологічного реаліті «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 28 випуск: Чому в Карини з чоловіком давно немає інтимної близькості? Супермама 3 сезон 28 випуск: Чому у Карини з чоловіком давно немає інтимної близькості? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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