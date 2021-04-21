Сьогодні, 21 квітня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 27 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці побували в гостях у Тати-пантери. Жінка виховує двох дітей у повній свободі і паралельно веде блог в Instagram. Та чи вистачає їй часу на все і чи не страждає від цього дисципліна?

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Тата разом з чоловіком виховує двох дочок ― трирічну Ніку й Аделіну, якій рік і вісім місяців. Діти ростуть у повній свободі дій і вседозволеності. За словами мами, відсутність рамок дає донькам змогу самовиражатися і розвивати свою унікальність. Та чи справді в їхній сім’ї панує гармонія? У цьому поспішає розібратися мамконтроль.

Як зізналися учасниці, збираючись у гості до блогерки, вони розраховували побачити розкішну квартиру. Саме так, на їхню думку, має жити Тата. Яким же було їхнє здивування, коли вони дізналися, що мама-блогерка мешкає в невеликій квартирі без ремонту. Бруд, облуплені стіни без кахлю, жир на кухні і… таргани. Усе це просто шокувало конкуренток. А коли старша дочка Тати почала з підлоги їсти собачий корм, вони готові були зомліти. Однак сама Таня не бачить у цьому нічого поганого. Вона впевнена: немає сенсу робити ремонт у цій квартирі, адже зовсім скоро молода сім’я планує переїхати у свій будинок. Щоправда, суперниці категорично не згодні з такою позицією. На їхню думку, Тата просто лінується і не хоче займатися прибиранням.

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Поки учасниці розмовляли, дівчатка побилися. Тата зізналася, що дуже втомлюється від дітей і часом зривається. Наприклад, одного разу вона сковорідкою відбила кахлі на кухні. Єдине місце, де Тата знаходить розраду, ― це її блог. Однак учасниці, переглянувши її профіль в Instagram, зауважили, що вона обманює своїх підписників, адже її реальне життя сильно контрастує з тим, що показано в блозі. Однак сама Таня так не вважає. До слова, вона попросила конкуренток наглянути за дітьми, адже їй потрібно терміново зняти сторіс. І поки мама-блогерка працювала, суперниці вирішили перевірити розвиток її донечок. Як же вони здивувалися, коли зрозуміли, що Тата зовсім не займається дітьми. Так, старша дочка Ніка в три роки не знає навіть кольорів.

Матусі захотіли поговорити з Танею на цю тему, однак у цей час у квартиру ввійшла свекруха мами-блогерки ― Галина Миколаївна. Жінка зізналася, що не бачить у своїй невістці господині. Саме тому щодня приносить своїм онучкам їжу. До того ж бабуся дуже скептично ставиться до заробітку невістки в Instagram, адже не розуміє, як на цьому можна заробити.

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А як до блогу Тати-пантери ставиться її чоловік? І як учасниці відреагують на новину про те, що в минулому Таня працювала вебмоделлю? А також які поради Тата-пантера почула від Дмитра Карпачова під час особистої бесіди? Дивіться всі подробиці в 27 випуску психологічного реаліті «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 27 випуск: Таргани і собачий корм замість їжі ― як живуть діти Тати-пантери? Супермама 3 сезон 27 випуск: Таргани і собачий корм замість їжі - як живуть діти Тати-пантери? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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