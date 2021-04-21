«Супермама» 3 сезон 27 выпуск: Тараканы и собачий корм вместо еды — как живут дети Таты-пантеры?

Сегодня, 21 апреля, в эфир телеканала СТБ вышел 27 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Участницы побывали в гостях у Таты-пантеры. Женщина воспитывает двоих детей в полной свободе и параллельно ведет блог в Instagram. Но хватает ли ей времени на все и не страдает ли от этого дисциплина?

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Тата вместе с супругом воспитывает двоих дочерей ― трехлетнюю Нику и Аделину, которой год и восемь месяцев. Дети растут в полной свободе действий и вседозволенности. По словам мамы, отсутствие рамок позволяет дочерям самовыражаться и развивать свою уникальность. Но действительно ли в их семье царит гармония? В этом спешит разобраться мамконтроль.

Как признались участницы, собираясь в гости к блогеру, они рассчитывали увидеть роскошную квартиру. Именно так, по их мнению, должна жить Тата. Каково же было удивление, когда они узнали, что мама-блогер живет в небольшой квартире без ремонта. Грязь, облупленные стены без кафеля, жир на кухне и… тараканы. Все это просто шокировало конкуренток. А когда старшая дочь Таты начала с пола есть собачий корм, они готовы были упасть в обморок. Однако сама Таня не видит в этом ничего плохого. Она уверена: нет смысла делать ремонт в этой квартире, ведь совсем скоро молодая семья планирует переехать в свой дом. Правда, соперницы категорически не согласны с такой позицией. По их мнению, Тата просто ленится и не хочет заниматься уборкой.

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Пока участницы разговаривали, малышки подрались. Тата призналась, что очень устает от детей и иногда срывается. Например, однажды она отбила сковородкой кафель на кухне. Единственное место, где Тата находит утешение, ― это ее блог. Однако участницы, просмотрев профиль Таты-пантеры в Instagram, отметили, что она обманывает своих подписчиков, ведь ее реальная жизнь сильно контрастирует с тем, что она показывает в блоге. Но сама Таня так не считает. К слову, она попросила конкуренток присмотреть за детьми, ведь ей нужно было срочно снять сторис. И пока мама-блогерша работала, соперницы решили проверить развитие малышек. Каково же было их удивление, когда они поняли, что Тата совсем не занимается ими. Так, старшая дочь Ника в три года не знает цветов.

Мамочки захотели поговорить с Таней на эту тему, однако в это время в квартиру вошла свекровь мамы-блогерши ― Галина Николаевна. Женщина призналась, что не видит в своей невестке хорошей хозяйки. Именно поэтому ежедневно приносит своим внукам еду. К тому же бабушка очень скептически относится к заработку невестки в Instagram, ведь не понимает, как на этом можно заработать.

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Как к блогу Таты-пантеры относится ее муж? И как участницы отреагируют на новость о том, что в прошлом Таня работала вебмоделью? А также какие советы Тата-пантера услышала от Дмитрия Карпачева во время личной беседы? Смотрите все подробности в 27 выпуске психологического реалити «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 27 выпуск: Тараканы и собачий корм вместо еды — как живут дети Таты-пантеры? Супермама 3 сезон 27 выпуск: Тараканы и собачий корм вместо еды — как живут дети Таты-пантеры? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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