«Супермама» 3 сезон 26 выпуск: Какую тайну о своем сыне скрывает мама-завуч Елена?

Сегодня, 20 апреля, в эфир телеканала СТБ вышел 26 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Участницы побывали в гостях у мамы-завуча Елены, которая с особой тщательностью подходит к воспитанию детей. Женщина может наказать сыновей за плохие оценки. Но где грань между контролем и жесткостью?

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Второй гостей приняла Елена. Учительница младших классов и завуч по воспитательной работе особо тщательно подходит к воспитанию собственных детей. Участница проекта признается, что в их доме ― армия, в которой она ― главный командир! Елена старается вырастить троих сыновей настоящими мужчинами. Мама убеждена, что главные помощники в этой задаче ― контроль и дисциплина. Действительно ли это так ― комментировали участницы.

Однако не все смогли прийти к Елене с инспекцией: мама-соблазнительница посетовала на плохое самочувствие, поэтому не смогла присутствовать в гостях. Остальные участницы сразу же решили провести ревизию кухни, ведь именно ее Елена назвала своим рабочим кабинетом. Мама-завуч призналась, что практически с пеленок воспитывает сыновей. Ее цель ― самодостаточные дети, которые будут удобны ей и обществу. Иногда она даже прибегает к радикальным методам ― ремню.

«Страх перед родителями ― это нормальное ощущение. Мои дети меня уважают и знают, что меня нужно слушаться», ― уверена Елена.

Однако соперницы не согласны с таким мнением. Они считают, что Елене нужно давать детям больше свободы.

Но сама Лена уверена, что все делает правильно. Она строго ограничивает питание детей: не разрешает им употреблять вредные продукты. А своему среднему сыну не дает есть конфеты, аргументируя это тем, что он толстый. Мама-завуч считает, что именно таким способом может помочь ему сбросить лишний вес. Конкурентки категорически не согласны с таким подходом: Тата-пантера считает, что Елена просто буллит собственного ребенка.

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Чтобы лучше разобраться в этой ситуации, соперницы пообщались со старшим сыном. Однако они сразу же стали свидетелями небольшого воспитательного процесса: Елена начала отчитывать Матвея за плохие оценки. Правда, так у соперниц появилась возможность поговорить с мальчиком наедине. Он рассказал, что его младший брат сейчас учится в интернате и причина тому ― его ожирение. Соперницы поспешили разобраться и с этим вопросом. В личном разговоре средний сын признался, что это действительно так. Еще мальчик рассказал, что мама позволяет себе поднять руку на него.

Конкурентки были возмущены таким поведением Елены и просто засыпали ее вопросами и обвинениями. Но то, что рассказала им мама-завуч, просто повергло конкуренток в шок. Какую тайну о своем среднем сыне скрывала Елена? А также какие советы мама-завуч услышала от Дмитрия Карпачева во время личной беседы? Смотрите все подробности в 26 выпуске психологического реалити «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 26 выпуск: Какую тайну о своем сыне скрывает мама-завуч Елена? Супермама 3 сезон 20 выпуск:Какую тайну о своем сыне скрывает мама-завуч Елена? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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