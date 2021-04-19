«Супермама» 3 сезон 25 выпуск: Стриптиз и секс за 300 долларов — какое прошлое скрывала мама-соблазнительница Таня?

Сегодня, 19 апреля, в эфир телеканала СТБ вышел 25 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Участницы побывали в гостях у первой конкурентки — мамы-соблазнительницы Тани. В прошлом она была стриптизершей, однако сейчас утверждает, что полностью изменила свою жизнь и посвятила себя воспитанию дочери. Но не лукавит ли Татьяна?

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Начинает самую жаркую неделю соревнований мама-соблазнительница Таня. 34-летняя героиня воспитывает 6-летнюю дочку Соню сильной и независимой леди, а также старается дать своему ребенку только лучшее. Но хватает ли времени малышке на другие занятия помимо примерок красивых нарядов? В этом готовы разобраться участницы.

Чтобы продемонстрировать конкуренткам свои таланты, Таня пригласила их в БДСМ-кафе, где полуобнаженная исполнила один из своих эротических танцев. Женщина рассказала, что в прошлом работала в сриптиз-клубе. На такой шаг ей решиться было сложно, но полное отсутствие денег не оставило выбора. Таня выросла в бедной семье, но всегда хотела жить в достатке. Она призналась, что пользовалась у мужчин большой популярностью и иногда даже соглашалась на секс за деньги. Правда, некоторые мужчины могли вести себя некорректно по отношению к Тане: спускали на нее собак или вывозили в лес. Однако были и такие, которые дарили дорогие подарки. А некоторые позже даже помогли открыть собственный бизнес, благодаря чему Таня смогла бросить работу в стриптизе и посвятила себя более лояльному виду заработка. Однако участницы не поняли такой откровенности. По их мнению, Таня просто занималась проституцией.

Мама-соблазнительница утверждает, что история со стриптизом в прошлом. Сегодня она живет совсем по-другому. А изменилось все с рождением дочери. Таня рассказала, что дочь от мужчины, с которым у нее были краткосрочные отношения. Изначально она не хотела рожать, однако благодаря уговорам сестры все же сохранила ребенка и сейчас не жалеет об этом. Татьяна старается как можно больше времени и средств вкладывать в воспитание и развитие малышки. Все для того, чтобы Соня не нуждалась ни в чем. Девочка посещает дополнительные занятия по рисованию, танцам, пению и верховой езде. Участницы, познакомившись с ней, были просто очарованы. Однако в откровенном разговоре Соня призналась, что ей не хватает папы. Сейчас девочка редко общается с ним, а все потому, что родители часто ссорились и мужчина позволял поднимать руку на маму.

Как участницы отреагируют на рассказ Татьяны о насилии, которое она пережила из-за мужчин? А также какие советы мама-соблазнительница услышала от Дмитрия Карпачева во время личной беседы? Смотрите все подробности в 25 выпуске психологического реалити «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 25 выпуск: Стриптиз и секс за 300 долларов — какое прошлое скрывала мама-соблазнительница Таня? Супермама 3 сезон 25 выпуск: Стриптиз и секс за 300 долларов — какое прошлое скрывала мама-соблазнительница Таня? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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