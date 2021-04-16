19 апреля на телеканале СТБ выйдет 25 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Как всегда четыре участницы с разными взглядами на воспитание попытаются доказать, что они знают толк в материнстве. На этой неделе за заветное звание будут бороться соперницы из Харькова: мама-балерина, мама-соблазнительница, мама-завуч и мама-пантера. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.

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Мама-балерина Карина

Карина — прима-балерина. Большая часть ее жизни проходит на сцене театра. А ее 6-летний сын прекрасно разбирается в высоком искусстве и классической музыке.

Мама-соблазнительница Таня

В прошлой жизни Таня работала в стриптиз-клубе. Сейчас она воспитывает 6-летнюю дочь настоящей леди. Больше всего на свете Таня хочет, чтобы у ее дочери было чувство собственного достоинства и чтобы никто не смел указывать ей, что делать.

Мама-завуч Елена

Елена — учитель младших классов и завуч по воспитательной работе. Она особо тщательно воспитывает троих детей. Поэтому наказание за плохие оценки — обычное дело в семье Елены.

Мама-пантера Тата

Тата — блогер. Она воспитывает своих дочерей свободными личностями, поэтому дает им полную свободу действия. Тата считает, что у детей не должно быть рамок. Только так, по ее мнению, они могут вырасти уникальными личностями.

На протяжении недели участницы будут ходить в гости друг к другу и оценивать своих конкуренток по таким критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие. А в финале свои бонусные 10 баллов одной из мам отдаст эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Та мама, которая наберет наибольшее количество баллов, получит заветное звание.

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