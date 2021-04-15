15 апреля закончилась шестая неделя третьего сезона психологического реалити «Супермама». В финале благодаря оценкам участниц, а также бонусным баллам от Дмитрия Карпачева победу одержала осознанная мама Лада. О том, почему она решила принять участие в проекте и как изменилась ее жизнь после него, читайте в нашем материале.

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Лада, почему решили поучаствовать в проекте «Супермама»?

Мне так хотелось показать миру, что можно жить по-другому, показать свой особенный образ жизни. Я знаю, что во многом не такая, как другие, и мой образ жизни непривычен. Поэтому особо благодарна, что осознанная мама победила в проекте. Я супермама для своих детей, потому что люблю их. Супермама для любимого, потому что успеваю все: и работать, и вести быт, и заботиться о семье. Я — супермама для себя, ведь живу в балансе и гармонии. Я по-настоящему счастливый человек. И очень хотела поделиться с женщинами своими методами быть счастливой.

Какое впечатление на вас произвели участницы?

Другие участницы были невероятно грубы ко мне. Я не переживала такой грубости ранее никогда в жизни. Я благодарна им за попытку принять мой мир, такой особенный. Как психолог, я старалась поддержать, помочь каждой отпустить их боль и пережить проблемы. Хотелось быть не просто гостем в жизни каждой из них, а быть полезной.

Дмитрий Карпачев во время личной беседы спросил, разрешите ли вы своим детям есть мясо, если у них возникнет такое желание. Тогда вы однозначного ответа не дали. Что скажете сейчас? Разрешите? Или все же проведете беседу и постараетесь переубедить детей в обратном?

Если мои дети захотят есть мясо или еще что-то, что отличается от моих убеждений, я позволю им это. Верю, что смогла заложить базис их жизни. И в определенном возрасте все дети начинают жить по-своему. Я готова к этому. Родители — лишь проводники в этот мир. Вовсе не руководители, не судьи, не полицейские. Я могу дать им лишь свое видение, затем отпустить во взрослую жизнь.

Вы поддерживаете связь с участницами?

После проекта мы продолжаем общение только с Айнур. Со Светланой и Дашей у нас не сложились отношения. Мы общаемся с Айнур в инстаграм, делимся своими впечатлениями о выпусках проекта. В инстаграм я веду полезный блог о психологии и счастье, делюсь нюансами своей жизни, принципами воспитания детей.

Изменилось ли что-то после проекта?

После проекта я осознала, что могу говорить об осознанном материнстве и образе жизни на весь мир. Появилось желание принять участие и в других тв-проектах.

Я стала более стрессоустойчивой. Ведь пережила множество нападок участниц. И потренировала состояние принятия, безусловной любви. Ведь за грубостью и злостью любого человека всегда стоит боль. Как психолог я стала мудрее.

Благодарю СТБ и проект «Супермама» за такую огромную работу! Огромный профессионализм съемочной команды, участность руководителя проекта, продюсера. Это по-настоящему огромный труд множества людей, которые показывают миру таких разных женщин.

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