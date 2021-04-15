15 квітня закінчився шостий тиждень третього сезону психологічного реаліті «Супермама». У фіналі завдяки оцінкам учасниць, а також бонусним балам від Дмитра Карпачова перемогу здобула усвідомлена мама Лада. Про те, чому вона вирішила взяти участь у проєкті і як змінилося її життя після нього, читайте в нашому матеріалі.

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Ладо, чому вирішили взяти участь у проєкті «Супермама»?

Мені так хотілося показати світу, що можна жити по-іншому, показати свій особливий спосіб життя. Я знаю, що багато в чому не така, як інші, і мій спосіб життя незвичний. Тому особливо вдячна, що усвідомлена мама перемогла в проєкті. Я супермама для своїх дітей, тому що люблю їх. Супермама для коханого, тому що встигаю все: і працювати, і вести побут, і піклуватися про сім’ю. Я — супермама для себе, адже живу в балансі і гармонії. Я по-справжньому щаслива людина. І дуже хотіла поділитися з жінками своїми методами бути щасливою.

Яке враження на вас справили учасниці?

Інші учасниці були неймовірно грубі до мене. Я не переживала такої брутальності раніше ніколи в житті. Я вдячна їм за спробу прийняти мій світ, такий особливий. Як психолог, я намагалася підтримати, допомогти кожній відпустити їхній біль і пережити проблеми. Хотілося бути не просто гостею в житті кожної з них, а бути корисною.

Дмитро Карпачов під час особистої бесіди запитав, чи дозволите ви своїм дітям їсти м’ясо, якщо в них виникне таке бажання. Тоді ви однозначної відповіді не дали. Що скажете зараз? Дозволите? Чи все ж проведете розмову і спробуєте переконати дітей у протилежному?

Якщо мої діти захочуть їсти м’ясо або ще щось, що відрізняється від моїх переконань, я дозволю їм це. Вірю, що змогла закласти базис їхнього життя. І в певному віці всі діти починають жити по-своєму. Я готова до цього. Батьки — лише провідники в цей світ. Зовсім не керівники, не судді, не поліцейські. Я можу дати їм лише своє бачення, потім відпустити в доросле життя.

Ви підтримуєте зв’язок із учасницями?

Після проєкту ми продовжуємо спілкування тільки з Айнур. Зі Світланою і Дашею в нас не склалися стосунки. Ми спілкуємося з Айнур в інстаграмі, ділимося своїми враженнями про випуски проєкту. В інстаграмі я веду корисний блог про психологію і щастя, ділюся нюансами свого життя, принципами виховання дітей.

Чи змінилося щось після проєкту?

Після проєкту я зрозуміла, що можу говорити про усвідомлене материнство і способи життя на весь світ. З’явилося бажання взяти участь і в інших тв-проєктах.

Я стала більш стресостійкою. Адже пережила безліч нападок учасниць. І потренувала стан прийняття, безумовної любові. Адже за брутальністю і злістю будь-якої людини завжди стоїть біль. Як психолог я стала мудрішою.

Дякую СТБ і проєкту «Супермама» за таку величезну роботу, за професіоналізм знімальної команди, співпереживання керівника проєкту, продюсера. Це справді величезна праця багатьох людей, які показують світові таких різних жінок.

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