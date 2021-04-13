Сьогодні, 13 квітня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 22 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці побували в гостях в усвідомленої мами Лади. Жінка виховує дітей у гармонії з собою і природою. Вона не дозволяє їм вживати їжу тваринного походження, а також виступає проти вакцинації. Та чи не шкодить це здоров’ю малюків?

Більше на тему: «Супермама» 3 сезон 21 випуск: Невже Айнур доводилося терпіти побиття?

Сьогодні всі таємниці свого усвідомленого життя розкрила Лада. Разом із чоловіком вона виховує шестирічну доньку і трирічного сина. Лада — коуч з усвідомленості, веде різні психологічні тренінги. Усвідомленість героїня практикує і в материнстві. Головний принцип для неї — будувати стосунки з дітьми, спілкуватися з ними, як із повноцінними особистостями. Вона впевнена, що треба йти за дитиною та її потребами, а не нав’язувати свої переконання. Чи зберігається при цьому дисципліна? У цьому вирішив розібратися мамоконтроль.

Більше на тему: «Супермама» 3 сезон: Мама-гімнастка, мама-кочівниця, усвідомлена мама і мама-відьма — учасниці нового тижня

Лада зустріла суперниць на вулиці і, перш ніж запросити їх у дім, озвучила правила, які не можна порушувати, адже це може зіпсувати гармонію. Учасниці відразу ж познайомилися з дітками, які якраз їли. Лада зізналася, що її діти, як і вона сама, — вегетаріанці. На думку мами, тільки таке харччування може забезпечити здоров’я. Однак учасниці не оцінили такого підходу до харчування, адже Лада позбавила малюків не тільки м’яса і молочних продуктів, а й солодощів. Конкурентки вважають, що таким чином вона не дає дітям права вибору. На цьому ґрунті між суперницями сталася невелика суперечка. А провокація, до якої вдалася мама-відьма Дар’я, запропонувавши дітям цукерку, роздратувала Ладу. Жінка просто вивела дітей з кухні.

Щоб перевести розмову в інше русло, Лада вирішила детальніше розповісти про свої методи виховання. Так, усвідомлена мама ніколи не карає дітей, а в критичних ситуаціях або під час істерики просто заспокоює, обіймає і допомагає їм усвідомити свої емоції. Під час спілкування старша дочка Веста почала бешкетувати: вона закривала мамі рот руками і показувала язик суперницям. Конкурентки здивувалися, чому Лада не зробила зауваження дитині, проте сама мама не вбачає в цьому проблеми і вважає, що така поведінка для дітей цілком нормальна.

Лада ще раз зробила акцент на усвідомленому материнстві і, щоб довести це, докладніше розповіла про свої пологи, які проходили вдома. Також вона зізналася, що не спостерігалася під час вагітності в лікаря. Жінка була впевнена, що носить здоровий плід. І щоб довести це, вона розповіла, що за допомогою енергетичних практик змусила плід молодшого сина перевернутися в утробі. До того ж Лада зізналася, що в неї були оргазмічні пологи. Правда, суперниці не розділити таких поглядів, вважаючи це безвідповідальністю.

Як учасниці відреагували на психологічні практики, які їм продемонструвала Лада? А також які поради усвідомлена мама почула від Дмитра Карпачова під час особистої бесіди? Дивіться всі подробиці у 22 випуску психологічного реаліті «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 22 випуск: Відмова від м’яса, молочних продуктів і вакцинації: чи справді Лада — усвідомлена мама? Супермама 3 сезон 22 випуск: Відмова від м'яса, молочних продуктів і вакцинації: чи дійсно Лада - усвідомлена мама? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

Читайте нас також у Viber і Telegram.