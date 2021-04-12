Сьогодні, 12 квітня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 21 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці побували в гостях у першої з конкуренток ― мами-гімнастки Айнур. Жінка виховує двох синів за жорстким графіком спортсменів. Та чи вистачає дітям маминого тепла?

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Сьогодні учасниці проінспектували атмосферу в сім’ї мами-гімнастки Айнур. Разом з чоловіком вона виховує двох синів. Старшому два роки, молодшому ― 5 місяців. З народження малюкам прищеплюють любов до режиму і порядку, адже саме за такими правилами живуть їхні батьки-спортсмени. Айнур упевнена, що це допоможе їхній сім’ї бути в гармонії, а також усе встигати. Та чи так це ― готові перевірити суперниці, які вже на порозі її дому.

Учасниці відразу ж познайомилися з синами Айнур. Дітки їм сподобалися. Мама-гімнастка розповіла, що у вихованні їй дуже допомагає режим, до якого вона привчає своїх дітей. Айнур звикла жити за графіком, адже в минулому вона ― професійна спортсменка, та й у збірну з художньої гімнастики потрапила в 13 років. Однак життя в тренувальному таборі було несолодке: постійні тренування і жорсткий контроль ваги ― було дуже складно. За словами Айнур, спорт сильно позначився на її здоров’ї.

«Усі професійні спортсмени в майбутньому ― інваліди», ― зізналася Айнур.

Та незважаючи на це, діти Айнур також живуть за графіком. Рівно о 12:00 Айнур почала вкладати синів на денний сон, залишивши учасниць самих. Така поведінка трохи обурила конкуренток. Та ще більше вони здивувалися, коли побачили графік, у якому було зазначено, що старший син мами-гімнастки лягає спати о 19:00. На думку суперниць, це дуже рано. Однак сама Айнур вважає такий режим оптимальним для її сина. До того ж це рекомендація ізраїльського лікаря-сомнолога.

Як зізнається Айнур, її сім’ї зручно жити за графіком і чіткими правилами. Наприклад, її старший син з півроку спить сам у своїй кімнаті. До слова, і молодшого сина через місяць вони планують також відселити зі своєї кімнати. Мама-гімнастка зізналася, що таке рішення їй далося непросто. Старший Демид з трьох місяців почав дуже погано спати. Молоді батьки не хотіли брати дітей у своє ліжко, тому переселили сина в окрему кімнату. І після того, як він уночі прокидався і починав плакати, Айнур не йшла відразу до нього, а давала можливість заспокоїтися самостійно. За словами мами-гімнастки, спочатку їй було дуже важко, але з часом усе налагодилося. Її син після 15 хвилин плачу почав самостійно засинати. Однак конкурентки в один голос висловили думку про те, що такий метод занадто жорстокий. Вони вважають, що Айнур зовсім не любить і не дбає про психологічне здоров’я своїх дітей.

Чому Айнур вирішила з перспективної спортсменки стати домогосподаркою? І хто протягом кількох років бив її ? А також які поради мама-гімнастка почула від Дмитра Карпачова під час особистої бесіди? Дивіться всі подробиці в 21 випуску психологічного реаліті «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 21 випуск: Невже Айнур доводилося терпіти побиття? Супермама 3 сезон 21 випуск: Невже Айнур доводилося терпіти побої? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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