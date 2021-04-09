12 квітня на телеканалі СТБ вийде 21 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Як завжди чотири учасниці з різними поглядами на виховання спробують довести, що вони знаються на материнстві. На цьому тижні за заповітне звання боротимуться суперниці з Києва: мама-гімнастка, мама-кочівниця, усвідомлена мама і мама-відьма. Детальніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

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Мама-гімнастка Айнур

Айнур із чотирьох років професійно займалася гімнастикою. Її діти з самого народження живуть за графіком професійних спортсменів. Айнур упевнена: завдяки режиму вона встигає все.

Мама-кочівниця Світлана

Світлана стверджує, що за своє життя переїжджала десь сто разів. Своїх дітей вона також привчає не засиджуватися на одному місці. Вона впевнена: зміна оточення гарантує яскраве життя.

Усвідомлена мама Лада

Лада — тренерка усвідомленості. Своїх дітей жінка виховує в любові до всього живого. Усвідомлена мама не карає їх, а також не дає їм їжі тваринного походження.

Мама-відьма Дар’я

Дар’я — відьма в сьомому поколінні. Вона розмовляє з мертвими і бачить майбутнє. Свого 6-річного сина Дар’я теж навчає чаклувати. Вона впевнена, що хлопчик також чує духів.

Протягом тижня учасниці ходитимуть у гості одна до одної та оцінюватимуть своїх конкуренток за такими критеріями: материнство, хазяйновитість і саморозвиток. А в фіналі свої бонусні 10 балів одній з матусь віддасть експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Та мама, яка набере найбільшу кількість балів, здобуде заповітне звання.

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