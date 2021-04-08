8 квітня закінчився п’ятий тиждень третього сезону психологічного реаліті «Супермама». У фіналі завдяки оцінкам учасниць, а також бонусним балам від Дмитра Карпачова перемогу здобула мама-кар’єристка Юля. Про те, чому вона вирішила взяти участь у проєкті і як змінилося її життя після нього, читайте в нашому матеріалі.

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Юліє, чому ви вирішили взяти участь у проєкті «Супермама»?

Я пішла на проєкт, щоб показати стосунки, у яких є взаємоповага, підтримка та кохання. Я заміжня 11 років, і через стільки часу наша сім’я та само міцна, згуртована й щаслива, як і раніше!

Знаєте, є жінки, які не мають роботи, хобі і витрачають пів життя на побут. При цьому вони нещасні і до них немає належної поваги. Вважається нормою, що жінка повинна прибирати, готувати, займатися дітьми, створювати домашній затишок… І дуже багато чоловіків сприймають це як належне!

Та я хотіла показати, що в сучасному світі всі рамки стерті і для жінки дуже важливі розвиток та самореалізація. Вважаю, що тоді чоловік буде по-іншому ставитися до такої жінки!

Власне, у випуску було показано, як чоловік може взяти деякі домашні обов’язки на себе. І це не прояв слабкості. Просто він кохає і, головне, поважає свою жінку, і для нього не соромно допомогти дружині по господарству і з дитиною!

Дуже важливо, щоб жінка поважала, любила і цінувала себе! Адже як можуть дитина і чоловік поважати жінку, яка сама себе не цінує?

Яке враження на вас справили учасниці?

Усі учасниці — дуже різні! І моє коло спілкування, звичайно, відрізняється від дівчат.

Дмитро Карпачов під час особистої бесіди порадив вам не загострювати увагу на грошах і спробувати жити тут і зараз. Ви прислухалися до його поради?

До поради Дмитра Карпачова я прислухалася, і зараз 19 днів на місяць я перебуваю вдома зі своєю сім’єю!

Під час випуску ви зізналися, що після пологів у вас була депресія. Що можете порадити тим мамам, які опинилися в такій самій ситуації?

Хочу сказати, що опинитися в такій ситуації може кожна жінка і в цьому немає нічого ганебного. Я рекомендувала б піти до психолога, оскільки депресія може бути у всіх різна і все залежить від підтримки близьких. У моїй ситуації мені допоміг упоратися з усіма труднощами чоловік.

Ви підтримуєте зв’язок із учасницями?

Так, з Віолеттою і Лілею можемо іноді зв’язатися в соціальних мережах.

Чи змінилося щось після проєкту?

Так! Я отримала величезну підтримку від великої кількості людей. Дівчата підписалися на мій профіль і написали мені, що я надихаю їх на розвиток!

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