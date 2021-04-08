8 апреля закончилась пятая неделя третьего сезона психологического реалити «Супермама». В финале благодаря оценкам участниц, а также бонусным баллам от Дмитрия Карпачева победу одержала мама-карьеристка Юля. О том, почему она решила принять участие в проекте и как изменилась ее жизнь после него, читайте в нашем материале.

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Юлия, почему решили поучаствовать в проекте «Супермама»?

Я пошла на проект, чтобы показать отношения, в которых есть взаимоуважение, поддержка и любовь. Я замужем 11 лет, и спустя все это время наша семья такая же крепкая, сплоченная и счастливая, как и раньше!

Знаете, есть женщины, которые не имеют работы, хобби и тратят полжизни на быт. При этом они несчастны и к ним нет должного уважения. Считается нормой, что женщина должна убирать, готовить, заниматься детьми, создавать домашний уют… И очень много мужчин принимают это как должное!

Но я хотела показать, что в современном мире все рамки стерты и для женщины очень важны развитие и самореализация. Считаю, что тогда мужчина будет по-другому относиться к такой женщине!

Собственно, в выпуске было показано, как мужчина может взять некоторые обязанности по дому на себя. И это не проявление слабости. Просто он любит и, самое главное, уважает свою женщину, и для него не стыдно помочь жене по дому и с ребенком!

Очень важно, чтобы женщина уважала, любила и ценила себя! Ведь как могут ребенок и муж уважать женщину, которая сама себя не ценит?

Какое впечатление на вас произвели участницы?

Все участницы — очень разные! И мой круг общения, естественно, отличается от девочек.

Дмитрий Карпачев во время личной беседы посоветовал вам не заострять внимание на деньгах и попытаться жить здесь и сейчас. Вы прислушались к его совету?

К совету Дмитрия Карпачева я прислушалась и сейчас 19 дней в месяц я нахожусь дома со своей семьей!

Во время выпуска вы признались, что после родов у вас была депрессия. Что можете посоветовать тем мамам, которые оказались в такой же ситуации?

Хочу сказать, что оказаться в такой ситуации может каждая женщина и в этом нет ничего постыдного. Я бы рекомендовала пойти к психологу, так как депрессия может быть у всех разная и все зависит от поддержки близких. В моей ситуации мне помог справиться со всеми трудностями муж.

Вы поддерживаете связь с участницами?

Да, с Виолеттой и Лилей можем иногда связаться в социальных сетях.

Изменилось ли что-то после проекта?

Да! Я получила огромную поддержку от большого количества людей. Девушки подписались на мой профиль и написали мне, что я вдохновляю их на развитие!

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