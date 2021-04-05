«Супермама» 3 сезон 17 выпуск: Неужели Юлия отправила в декрет мужа?

Сегодня, 5 апреля, в эфир телеканала СТБ вышел 17 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Новая четверка участниц начинает борьбу за звание лучшей. И первой гостей принимала мама-карьеристка Юлия, которая ни дня не провела в декрете. Женщина работает по 15 часов практически без выходных. Но удается ли ей выкроить хоть немного времени в день для общения с дочерью?

Больше по теме: «Супермама» 3 сезон: Жена байкера, мама-карьеристка, мама в тренде и мотивированная мама-коуч — участницы новой недели

Первой гостей принимала 27-летняя карьеристка Юлия. 90% ее времени занимает работа, а слова «выходной» для нее просто не существует! Героиня вместе с супругом воспитывает двухлетнюю дочь Мирославу. В их семье в декрет ушел папа, именно он проводит с ребенком основное время. Удается ли маме-карьеристке сохранять баланс в воспитании — готовы проверить соперницы.

Чтобы конкурентки лучше узнали Юлию, она пригласила их в салон, ведь именно там проводит большую часть времени. Мама-карьеристка рассказала, что сейчас является одним из самых востребованных колористов в Одессе и одна ее покраска стоит от 4 до 10 тысяч гривен. Юля очень много работала, чтобы достичь такого высокого уровня. Женщина даже в родзале пыталась решить вопрос со своими клиентами. А на следующий день после родов она вернулась на работу. Мама-карьеристка призналась, что ее в тот момент поддержал муж, который ушел в декрет вместо нее и взял все заботы о малышке на себя.

Чтобы разобраться в такой необычной ситуации, участницы решили лично поговорить с Василием — мужем Юлии. Мама-карьеристка была не против, однако предупредила соперниц, что не сможет с ними подняться в квартиру, ведь у нее появился новый клиент и, отказав ему, она потеряет деньги. Такое поведение не понравилось конкуренткам. Им показалось, что Юля просто демонстрирует свое неуважение к ним.

С самого порога участницы начали немного прессовать Василия. Они обвинили мужчину в том, что он попросту сидит на шее у своей жены. По мнению Лилии и Ангелины, Василий — альфонс, ведь мужчина должен был настоять на том, чтобы Юля осталась дома. Также участницы предположили, что мужчина зарабатывает намного меньше жены и именно поэтому вынужден заниматься воспитанием дочери.

А как соперницы отреагировали на рассказ Юлии о том, что в прошлом ее муж был тираном. А также почему некоторые из них обвинили маму-карьеристку в поверхностности и попытке казаться тем, кем она не является? И какие советы Юлия услышала от Дмитрия Карпачева во время личной беседы? Смотрите все подробности в 17 выпуске психологического реалити «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 17 выпуск: Неужели Юлия отправила в декрет мужа? Супермама 3 сезон 17 выпуск: Неужели Юлия отправила в декрет мужа? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

Читайте нас также в Viber и Telegram.