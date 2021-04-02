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«Супермама» 3 сезон: Жена байкера, мама-карьеристка, мама в тренде и мотивированная мама-коуч — участницы новой недели

02.04.2021

Сегодня, 5 апреля, на телеканале СТБ выйдет 17 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Как всегда четыре участницы с разными взглядами на воспитание попытаются доказать, что они знают толк в материнстве. На этой неделе за заветное звание будут бороться соперницы из солнечной Одессы: жена байкера, мама-карьеристка, мама в тренде и мотивированная мама-коуч. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.  

Жена байкера Виолетта

супермама

До рождения ребенка Виолетта с мужем вела очень активную жизнь: пара посещала байкерские тусовки и встречала рассветы. Однако ради мужа и сына из тусовщицы женщина превратилась в образцово-показательную жену и теперь все свободное время посвящает 9-месячному сыну.

Мама-карьеристка Юлия

супермама

Юлия является одним из самых престижных колористов в Одессе. Женщина отправила мужа в декрет, а сама круглосуточно работает. И не мудрено, ведь ее график расписан на несколько месяцев вперед. 

Мама в тренде Лилия

супермама

Лилия — начинающий блогер из села. Женщина перевезла всю свою семью в город ради лучшей жизни. Она уверена, что сможет обеспечить своим детям лучшее будущее. 

Мотивированная мама-коуч Ангелина

супермама

Ангелина — тренер по НЛП и личностному росту. Женщина программирует своих детей на успешность и считает, что все границы — только в голове.

На протяжении недели участницы будут ходить в гости друг к другу и оценивать своих конкуренток по таким критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие. А в финале свои бонусные 10 баллов одной из мам отдаст эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Та мама, которая наберет наибольшее количество баллов, получит заветное звание. 

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