Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Супермама» 3 сезон: Дружина байкера, мама-кар’єристка, мама в тренді і мотивована мама-коуч — учасниці нового тижня

02.04.2021

Сьогодні, 5 квітня, на телеканалі СТБ вийде 17 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Як завжди чотири учасниці з різними поглядами на виховання спробують довести, що вони знаються на материнстві. На цьому тижні за заповітне звання боротимуться суперниці з сонячної Одеси: дружина байкера, мама-кар’єристка, мама в тренді і мотивована мама-коуч. Детальніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

Дружина байкера Віолетта

супермама

До народження дитини Віолетта з чоловіком вела дуже активне життя: пара відвідувала байкерські тусовки і зустрічала світанки. Однак заради чоловіка і сина з тусовщиці жінка перетворилася на зразково-показову дружину і тепер увесь вільний час присвячує 9-місячному сину.

Мама-кар’єристка Юлія

супермама

Юлія — одна з найпрестижніших колористок в Одесі. Жінка відправила чоловіка в декрет, а сама цілодобово працює. І не дивно, адже її графік розписаний на кілька місяців уперед.

Мама в тренді Лілія

супермама

Лілія — блогерка​​-початківиця з села. Жінка перевезла всю свою сім’ю в місто заради кращого життя. Вона впевнена, що зможе забезпечити своїм дітям краще майбутнє.

Мотивована мама-коуч Ангеліна

супермама

Ангеліна — тренерка з НЛП та особистісного зростання. Жінка програмує своїх дітей на успішність і вважає, що всі межі — тільки в голові.

Протягом тижня учасниці ходитимуть у гості одна до одної та оцінюватимуть своїх конкуренток за такими критеріями: материнство, хазяйновитість і саморозвиток. А в фіналі свої бонусні 10 балів одній з матусь віддасть експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Та мама, яка набере найбільшу кількість балів, здобуде заповітне звання.

Читайте нас також у Viber і Telegram.

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати