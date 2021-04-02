Сьогодні, 5 квітня, на телеканалі СТБ вийде 17 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Як завжди чотири учасниці з різними поглядами на виховання спробують довести, що вони знаються на материнстві. На цьому тижні за заповітне звання боротимуться суперниці з сонячної Одеси: дружина байкера, мама-кар’єристка, мама в тренді і мотивована мама-коуч. Детальніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

Дружина байкера Віолетта

До народження дитини Віолетта з чоловіком вела дуже активне життя: пара відвідувала байкерські тусовки і зустрічала світанки. Однак заради чоловіка і сина з тусовщиці жінка перетворилася на зразково-показову дружину і тепер увесь вільний час присвячує 9-місячному сину.

Мама-кар’єристка Юлія

Юлія — одна з найпрестижніших колористок в Одесі. Жінка відправила чоловіка в декрет, а сама цілодобово працює. І не дивно, адже її графік розписаний на кілька місяців уперед.

Мама в тренді Лілія

Лілія — блогерка​​-початківиця з села. Жінка перевезла всю свою сім’ю в місто заради кращого життя. Вона впевнена, що зможе забезпечити своїм дітям краще майбутнє.

Мотивована мама-коуч Ангеліна

Ангеліна — тренерка з НЛП та особистісного зростання. Жінка програмує своїх дітей на успішність і вважає, що всі межі — тільки в голові.

Протягом тижня учасниці ходитимуть у гості одна до одної та оцінюватимуть своїх конкуренток за такими критеріями: материнство, хазяйновитість і саморозвиток. А в фіналі свої бонусні 10 балів одній з матусь віддасть експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Та мама, яка набере найбільшу кількість балів, здобуде заповітне звання.

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