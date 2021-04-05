«Супермама» 3 сезон 17 випуск: Невже Юлія відправила в декрет чоловіка?

Сьогодні, 5 квітня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 17 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Нова четвірка учасниць розпочинає боротьбу за звання найкращої. І першою гостей приймала мама-кар’єристка Юлія, яка жодного дня не провела в декреті. Жінка працює по 15 годин на добу практично без вихідних. Та чи вдається їй викроїти бодай трохи часу в день для спілкування з дочкою?

Більше на тему: «Супермама» 3 сезон: Дружина байкера, мама-кар’єристка, мама в тренді і мотивована мама-коуч — учасниці нового тижня

Першою гостей приймала 27-річна кар’єристка Юлія. 90% її часу займає робота, а слова «вихідний» для неї просто не існує! Героїня разом з чоловіком виховує дворічну доньку Мирославу. У їхній сім’ї в декрет пішов тато, саме він проводить з дитиною основний час. Чи вдається мамі-кар’єристці зберігати баланс у вихованні — готові перевірити суперниці.

Щоб конкурентки краще зрозуміли Юлію, жінка запросила їх у салон, адже саме там проводить більшу частину свого часу. Мама-кар’єристка розповіла, що зараз є одним з найбільш затребуваних колористів в Одесі і одне її фарбування коштує від 4 до 10 тисяч гривень. Юля дуже багато працювала, щоб досягти такого високого рівня. Жінка навіть у пологовому залі намагалася вирішити питання зі своїми клієнтами. А наступного дня після пологів повернулася на роботу. Мама-кар’єристка зізналася, що її в той момент підтримав чоловік, який пішов у декрет замість неї і взяв усі турботи про донечку на себе.

Щоб розібратися в такій незвичній ситуації, учасниці вирішили особисто поговорити з Василем — чоловіком Юлії. Мама-кар’єристка була не проти, однак попередила суперниць, що не зможе з ними піднятися в квартиру, адже у неї з’явився новий клієнт і, відмовивши йому, вона втратить гроші. Така поведінка не сподобалася конкуренткам. Їм здалося, що Юля демонструє свою неповагу до них.

З самого порогу учасниці почали трохи пресувати Василя. Вони звинуватили чоловіка в тому, що він просто сидить на шиї у своєї дружини. На думку Лілії і Ангеліни, Василь — альфонс, адже чоловік повинен був наполягти на тому, щоб Юля залишилася вдома. Також учасниці припустили, що чоловік заробляє набагато менше дружини і саме тому змушений займатися вихованням дочки.

А як суперниці відреагували на розповідь Юлії про те, що в минулому її чоловік був тираном. А також чому деякі з них звинуватили маму-кар’єристку в поверховості і спробі здаватися тим, ким вона не є? І які поради Юлія почула від Дмитра Карпачова під час особистої бесіди? Дивіться всі подробиці в 17 випуску психологічного реаліті «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 17 випуск: Невже Юлія відправила в декрет чоловіка? Супермама 3 сезон 17 випуск: Невже Юлія відправила в декрет чоловіка? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

Читайте нас також у Viber і Telegram.