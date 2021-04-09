12 апреля на телеканале СТБ выйдет 21 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Как всегда четыре участницы с разными взглядами на воспитание попытаются доказать, что они знают толк в материнстве. На этой неделе за заветное звание будут бороться соперницы из Киева: мама-гимнастка, мама-кочевница, осознанная мама и мама-ведьма. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.

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Мама-гимнастка Айнур

Айнур с четырех лет профессионально занималась гимнастикой. Ее дети с самого рождения живут по графику профессиональных спортсменов. Айнур уверена: благодаря режиму она успевает все.

Мама-кочевница Света

Светлана утверждает, что за свою жизнь переезжала около ста раз. Своих детей она также приучает не засиживаться на одном месте. Она уверена: смена окружения гарантирует веселую жизнь.

Осознанная мама Лада

Лада — тренер осознанности. Своих детей она воспитывает в любви ко всему живому. Осознанная мама не наказывает их, а также не дает им пищу животного происхождения.

Мама-ведьма Дарья

Дарья — ведьма в седьмом поколении. Она разговаривает с мертвыми и видит будущее. Своего 6-летнего сына она также учит колдовать. Дарья уверена, что мальчик тоже слышит духов.

На протяжении недели участницы будут ходить в гости друг к другу и оценивать своих конкуренток по таким критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие. А в финале свои бонусные 10 баллов одной из мам отдаст эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Та мама, которая наберет наибольшее количество баллов, получит заветное звание.

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