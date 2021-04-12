«Супермама» 3 сезон 21 выпуск: Неужели Айнур приходилось терпеть побои?

Сегодня, 12 апреля, в эфир телеканала СТБ вышел 21 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Участницы побывали в гостях у первой из конкуренток — мамы-гимнастки Айнур. Женщина воспитывает двоих сыновей по жесткому режиму спортсменов. Но хватает ли детям маминого тепла?

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Сегодня участницы проинспектировали атмосферу в семье мамы-гимнастки Айнур. Вместе с супругом она воспитывает двоих сыновей. Старшему ребенку два года, младшему — 5 месяцев. С рождения малышам прививают любовь к режиму и порядку, ведь именно по таким правилам живут их родители-спортсмены. Айнур уверена, что это позволит их семье быть в гармонии, а также все успевать. Так ли это — готовы проверить соперницы, которые уже на пороге ее дома.

Участницы сразу же познакомились с сыновьями Айнур. Детки им понравились. Мама-гимнастка рассказала, что в воспитании ей очень помогает режим, к которому она приучает своих детей. Айнур привыкла жить по графику, ведь в прошлом она — профессиональная спортсменка, да и в сборную по художественной гимнастике попала в 13 лет. Однако жизнь в тренировочном лагере была несладкой: постоянные тренировки и жесткий контроль веса — было очень сложно. По словам Айнур, спорт сильно сказался на ее здоровье.

«Все профессиональные спортсмены в будущем — инвалиды», — призналась мама-гимнастка.

Но несмотря на это, дети Айнур также живут по жесткому графику. Так, ровно в 12:00 Айнур начала укладывать своих детей на дневной сон, оставив участниц одних. Такое поведение немного возмутило конкуренток. Но еще больше они удивились, когда увидели график, в котором было указано, что старший сын мамы-гимнастки ложится спать в 19:00. По мнению соперниц, это очень рано. Однако сама Айнур считает, что такой режим — оптимальный для ее сына. К тому же это рекомендация израильского врача-сомнолога.

Как признается Айнур, ее семье удобно жить по графику и четким правилам. Например, ее старший сын с полугода спит сам в своей комнате. К слову, и младшего сына через месяц они планируют также отселить из своей комнаты. Мама-гимнастка призналась, что такое решение ей далось непросто. Старший Демид с трех месяцев начал очень плохо спать. Молодые родители не хотели брать детей в свою кровать, поэтому переселили сына в отдельную комнату. И после того, как ребенок ночью просыпался и начинал плакать, Айнур не шла сразу к нему, а давала возможность успокоиться самостоятельно. По словам мамы-гимнастки, сначала ей было очень сложно, но со временем все наладилось. Ее сын после 15 минут плача начал самостоятельно засыпать. Однако конкурентки в один голос посчитали такой метод слишком жестоким. По их мнению, Айнур совсем не любит и не заботится о психологическом здоровье своих детей.

Почему Айнур решила из перспективной спортсменки стать домохозяйкой? И кто на протяжении нескольких лет избивал ее? А также какие советы мама-гимнастка услышала от Дмитрия Карпачева во время личной беседы? Смотрите все подробности в 21 выпуске психологического реалити «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 21 выпуск: Неужели Айнур приходилось терпеть побои? Супермама 3 сезон 21 выпуск: Неужели Айнур приходилось терпеть побои? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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