«Супермама» 3 сезон 22 выпуск: Отказ от мяса, молочных продуктов и вакцинации: действительно ли Лада — осознанная мама?

Сегодня, 13 апреля, в эфир телеканала СТБ вышел 22 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Участницы побывали в гостях у осознанной мамы Лады. Женщина воспитывает детей в гармонии с собой и природой. Она не разрешает им употреблять пищу животного происхождения, а также выступает против вакцинации. Но не вредит ли это здоровью малышей?

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Сегодня все тайны своей осознанной жизни раскрыла Лада. Вместе с супругом она воспитывает шестилетнюю дочь и трехлетнего сына. Лада — коуч по осознанности, она ведет различные психологические тренинги. Осознанность героиня практикует и в материнстве. Главный принцип для нее — строить отношения с детьми, общаться с ними, как с полноценными личностями. Она уверена, что надо идти за ребенком и его потребностями, а не навязывать свои убеждения. Сохраняется ли при этом дисциплина? В этом решил разобраться мамоконтроль.

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Лада встретила соперниц на улице и, прежде чем пригласить их в дом, озвучила правила, которые нельзя нарушать, ведь это может испортить гармонию. Участницы сразу же познакомились с детками, которые как раз кушали. Лада призналась, что ее дети, как и она сама, вегетарианцы. По мнению мамы, только такая пища может обеспечить здоровье. Однако некоторые участницы не оценили такой подход к питанию, ведь Лада лишила малышей не только мяса и молочных продуктов, но и сладостей. Конкурентки посчитали, что таким образом она не дает детям права выбора. На этой почве между соперницами произошла небольшая перепалка. А провокация, которую попыталась провернуть мама-ведьма Дарья, предложив детям конфету, вывела Ладу из себя. Женщина просто увела детей из кухни.

Чтобы перевести разговор в другое русло, Лада решила более подробно рассказать о своих методах воспитания. Так, осознанная мама никогда не наказывает детей, а в критических ситуациях или во время истерики просто успокаивает, обнимает и помогает детям осознать свои эмоции. Во время общения старшая дочь Веста начала баловаться: она закрывала маме рот руками и показывала язык соперницам. Конкурентки удивились, почему Лада не сделала замечания малышке, однако сама мама не видит в этом проблемы и считает, что такое поведение для детей вполне нормальное.

Лада еще раз сделала акцент на осознанном материнстве и, чтобы доказать это, подробнее рассказала о своих родах, которые проходили дома. Также она призналась, что не наблюдалась во время беременности у врача. Женщина была уверена, что носит здоровый плод. И в доказательство своей правоты рассказала, что с помощью энергетических практик заставила плод младшего сына перевернуться в утробе. К тому же Лада призналась, что у нее были оргазмические роды. Правда, соперницы не разделили такие взгляды, посчитав это безответственностью.

Как участницы отреагировали на психологические практики, которые им продемонстрировала Лада? А также какие советы осознанная мама услышала от Дмитрия Карпачева во время личной беседы? Смотрите все подробности в 22 выпуске психологического реалити «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 22 выпуск: Отказ от мяса, молочных продуктов и вакцинации: действительно ли Лада — осознанная мама? Супермама 3 сезон 22 выпуск: Отказ от мяса, молочных продуктов и вакцинации: действительно ли Лада — осознанная мама? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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