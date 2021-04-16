19 квітня на телеканалі СТБ вийде 25 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Як завжди чотири учасниці з різними поглядами на виховання спробують довести, що вони знаються на материнстві. На цьому тижні за заповітне звання боротимуться суперниці з Харкова: мама-балерина, мама-спокусниця, мама-завуч і мама-пантера. Детальніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

Більше на тему: Супермама Лада: Я вдячна проєкту за можливість показати свій світ

Мама-балерина Карина

Карина — прима-балерина. Більша частина її життя проходить на сцені театру. А її 6-річний син чудово розбирається у високому мистецтві та класичній музиці.

Мама-спокусниця Таня

У минулому житті Таня працювала в стриптиз-клубі. Нині вона виховує 6-річну доньку справжньою леді. Найбільше у світі Таня хоче, щоб її донька мала почуття власної гідності і щоб ніхто не смів указувати їй, що робити.

Мама-завуч Олена

Олена — учителька молодших класів і завуч з виховної роботи. Вона особливо ретельно виховує трьох дітей. Тому покарання за погані оцінки — звичайна справа в сім’ї Олени.

Мама-пантера Тата

Тата — блогерка. Жінка виховує дочок вільними особистостями, тому дає їм повну свободу дії. Тата вважає, що в дітей не повинно бути рамок. Тільки так, на її думку, вони можуть вирости унікальними особистостями.

Протягом тижня учасниці ходитимуть у гості одна до одної та оцінюватимуть своїх конкуренток за такими критеріями: материнство, хазяйновитість і саморозвиток. А в фіналі свої бонусні 10 балів одній з матусь віддасть експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Та мама, яка набере найбільшу кількість балів, здобуде заповітне звання.

Читайте нас також у Viber і Telegram.