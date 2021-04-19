«Супермама» 3 сезон 25 випуск: Стриптиз і секс за 300 доларів — яке минуле приховувала мама-спокусниця Таня?

Сьогодні, 19 квітня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 25 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці побували в гостях у першої конкурентки — мами-спокусниці Тані. Жінка в минулому була стриптизеркою, однак нині стверджує, що повністю змінила своє життя і присвятила себе вихованню дочки. Та чи не лукавить Тетяна?

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Починає найпалкіший тиждень змагань мама-спокусниця Таня. 34-річна героїня виховує 6-річну дочку Соню сильною і незалежною леді, а також намагається дати своїй дитині тільки найкраще. Та чи вистачає часу дівчинці на інші заняття крім примірок красивих суконь? У цьому готові розібратися учасниці.

Щоб продемонструвати конкуренткам свої таланти, Таня запросила їх до БДСМ-кафе, де напівгола виконала один зі своїх еротичних танців. Жінка розповіла, що в минулому працювала в сриптиз-клубі. На такий крок їй наважитися було складно, але повна відсутність грошей не залишила вибору. Таня виросла в бідній сім’ї, проте завжди хотіла жити в достатку. Вона зізналася, що мала в чоловіків велику популярність і часом навіть погоджувалася на секс за гроші. Щоправда, деякі чоловіки могли поводитись некоректно щодо Тані: спускали на неї собак або вивозили в ліс. Однак були й такі, які дарували дорогі подарунки. А деякі пізніше навіть допомогли відкрити власний бізнес, завдяки чому Таня змогла покинути роботу в стриптизі і присвятила себе більш лояльному виду заробітку. Однак учасниці не зрозуміли такої відвертості. На їхню думку, вона просто займалася проституцією.

Мама-спокусниця стверджує, що історія зі стриптизом у минулому. Сьогодні вона живе зовсім по-іншому. А змінилося все з народженням донечки. Таня розповіла, що дочка від чоловіка, з яким у неї були нетривалі стосунки. Спочатку вона не хотіла народжувати, проте завдяки вмовлянням сестри все ж зберегла дитину і зараз не шкодує про це. Жінка намагається якомога більше часу й коштів вкладати в її виховання і розвиток. Все для того, щоб Соня не відчувала нужди ні в чому. Дівчинка відвідує додаткові заняття з малювання, танців, співу та верхової їзди. Учасниці, познайомившись із нею, були просто зачаровані. Однак у відвертій розмові Соня зізналася, що їй не вистачає тата. Зараз дівчинка рідко спілкується з ним, а все тому, що батьки часто сварилися і чоловік дозволяв піднімати руку на маму.

Як учасниці відреагують на розповідь Тетяни про насильство, яке вона пережила через чоловіків? А також які поради мама-спокусниця почула від Дмитра Карпачова під час особистої бесіди? Дивіться всі подробиці в 25 випуску психологічного реаліті «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 25 випуск: Стриптиз і секс за 300 доларів — яке минуле приховувала мама-спокусниця Таня? Супермама 3 сезон 25 випуск: Стриптиз і секс за 300 доларів - яке минуле приховувала мама-спокусниця Таня? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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