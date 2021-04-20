«Супермама» 3 сезон 26 випуск: Яку таємницю про свого сина приховує мама-завуч Олена?

Сьогодні, 20 квітня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 26 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці побували в гостях у мами-завуча Олени, яка з особливою ретельністю підходить до виховання дітей. Жінка може покарати синів за погані оцінки. Та де межа між контролем і жорсткістю?

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Другою гостей прийняла Олена. Вчителька молодших класів і завуч із виховної роботи особливо ретельно підходить до виховання власних дітей. Учасниця проєкту зізнається, що в їхньому домі ― армія, у якій вона ― головний командир! Олена намагається виростити трьох синів справжніми чоловіками. Мама переконана, що головні помічники в цьому завданні ― контроль і дисципліна. Чи справді це так ― коментували учасниці.

Однак не всі змогли прийти до Олени з інспекцією: мама-спокусниця поскаржилася на погане самопочуття, тому не змогла бути присутньою в гостях. Решта учасниць одразу ж вирішили провести ревізію кухні, адже саме її Олена назвала своїм робочим кабінетом. Мама-завуч зізналася, що практично з пелюшок виховує синів. Її мета ― самодостатні діти, які будуть зручні їй і суспільству. Іноді вона навіть вдається до радикальних методів ― ременя.

«Страх перед батьками ― це нормальне відчуття. Мої діти мене поважають і знають, що мене потрібно слухатися», ― впевнена Олена.

Однак суперниці не згодні з такою думкою. Вони вважають, що Олені потрібно давати дітям більше свободи.

Та сама Олена впевнена, що все робить правильно. Вона строго обмежує харчування дітей: не дозволяє їм вживати шкідливі продукти. А своєму середньому синові не дає їсти цукерки, аргументуючи це тим, що він товстий. Мама-завуч вважає, що саме в такий спосіб може допомогти йому скинути зайву вагу. Конкурентки категорично не згодні з таким підходом: Тата-пантера вважає, що Олена просто булить власну дитину.

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Щоб краще розібратися в цій ситуації, суперниці поспілкувалися зі старшим сином. Однак вони відразу ж стали свідками невеликого виховного процесу: Олена почала вичитувати Матвія за погані оцінки. Щоправда, у суперниць таки з’явилася можливість поговорити з хлопчиком наодинці. Він розповів, що його молодший брат зараз навчається в інтернаті і причина тому ― його ожиріння. Суперниці поспішили розібратися і з цим питанням. В особистій розмові середній син зізнався, що це справді так. Ще хлопчик розповів, що мама дозволяє собі підняти руку на нього.

Конкурентки були обурені такою поведінкою Олени і просто засипали її запитаннями та звинуваченнями. Але те, що розповіла їм мама-завуч, просто шокувало суперниць. Яку таємницю про свого середнього сина приховувала Олена? А також які поради мама-завуч почула від Дмитра Карпачова під час особистої бесіди? Дивіться всі подробиці в 26 випуску психологічного реаліті «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 26 випуск: Яку таємницю про свого сина приховує мама-завуч Олена? Супермама 3 сезон 20 випуск: Яку таємницю про свого сина приховує мама-завуч Олена? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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