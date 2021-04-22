«Супермама» 3 сезон 28 выпуск: Почему у Карины с мужем давно нет интимной близости?

Сегодня, 22 апреля, в эфир телеканала СТБ вышел 28 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Участницы побывали в гостях у последней конкурентки — мамы-балерины Карины. Женщина всю свою жизнь посвятила балету и гастролям. Но хватает ли ей времени на воспитание 6-летнего сына?

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Сегодня свою партию станцевала мама-балерина Карина. Главный поклонник ее творчества ― шестилетний Матвей. Вместе с супругом Карина воспитывает его в гармонии и любви. По словам героини, Матвей ― невероятно способный и артистичный, а также всесторонне развитый. Мальчик посещает не только театр оперы и балета, в котором работает мама, но и разные спортивные и интеллектуальные кружки. И проверить идеальный мир балерины поспешили участницы.

Вот только Карина пригласила их не к себе домой, а в репетиционный зал, ведь именно там она проводит большую часть своего времени. Мама-балерина хотела дать соперницам мастер-класс, но не все оценили такую идею. Так, мама-соблазнительница Таня отказалась, ведь ей не понравились пуанты.

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Чтобы участницы лучше узнали Карину, она рассказала, что балет очень травматичен. В прошлом она получила очень много травм. Однако несмотря на это, Карина не мыслит свою жизнь без танцев. Даже родив сына, она вынуждена была оставить его бабушке на два месяца и уехать с мужем на гастроли по очень выгодному контракту. Участницы не одобрили такое решение, но сама мама-балерина считает, что благодаря этой жертве им удалось купить квартиру, а это очень важно для их сына.

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Участницы решили узнать, что по поводу гастролей думает сын Карины ― Матвей. Мальчик рассказал, что очень скучает по маме, когда она в отъезде, но боится ей об этом сказать, ведь не хочет расстраивать. К слову, Матвей также рассказал, что его родители не спят вместе и часто ругаются.

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Чтобы выяснить, какие на самом деле отношения у Карины с мужем, конкурентки поспешили к маме-балерине за объяснениями. Карина и ее муж Владимир не стали скрывать тайну. Они рассказали, что в последнее время часто ссорятся. Еще Владимир признался, что у них с женой давно нет интима. Такая откровенность очень смутила Карину: она не думала, что муж вынесет сор из избы.

Зачем Карина привела на встречу с Дмитрием Карпачевым своего благоверного? И какие советы пара услышала от эксперта? Смотрите все подробности в 28 выпуске психологического реалити «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 28 выпуск: Почему у Карины с мужем давно нет интимной близости? Супермама 3 сезон 28 выпуск: Почему у Карины с мужем давно нет интимной близости? ​Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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