Сьогодні, 15 квітня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 24 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці побували в гостях в останньої конкурентки — мами-відьми Дар’ї. Жінка практикує магію і активно залучає до цього свого 6-річного сина. Та чи не зашкодить це психіці дитини?

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Останньою цього тижня свій матеріальний і духовний світ демонструвала конкуренткам мама-відьма Дар’я. Вона спеціалізується на зняття порчі, виготовленні амулетів, роботі з важкою енергетикою. Крім того, Дар’я виховує шестирічного сина Матвія. Він — велика гордість і любов для мами, а також її захист і підтримка. За словами Дар’ї, у сина також є надздібності, тому вона радиться з ним у роботі. За якими принципами мама виховує Матвія? У цьому вирішили розібратися конкурентки.

Дар’я зустріла гостей, попередньо очистивши приміщення від зла. Вона запросила їх до кухні і попросила почекати, поки завершить магічний ритуал і відпустить духа. Попутно Даша розповіла, що займається магією не так давно: до цього вона сумнівалася, чи хоче присвятити цьому все своє життя. Також у своїй роботі мама-відьма часто просить порад у 6-річного сина, адже впевнена: у хлопчика є здібності. Однак учасниці, попросивши Матвія зробити розклад на картах, не побачили якихось надзвичайних магічних здібностей.

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Щоб учасниці змогли детальніше дізнатися про життя Дар`ї, господиня вирішила розповісти їм про своє минуле. Так, нещодавно вона зі своєю сім’єю переїхала з Луганська до Києва. Жінка зізналася, що в орендованій квартирі живе з братом і мамою і не планує розривати тісний контакт із сім’єю. Однак учасницям здалося, що Даші просто зручно жити з мамою, адже вона допомагає їй у вихованні сина.

Не менше конкуренток здивував той факт, що Дар’я перебуває у стосунках із чоловіком, який старший за її матір. Пол живе у Великій Британії. Пара разом три роки. За словами Даші, у них особливі стосунки, адже в них немає інтиму. Однак такий формат її влаштовує, особливо якщо врахувати, що жінка планує переїхати до Пола і перевезти всю свою сім’ю, включаючи маму, адже вона дуже смачно готує. Однак учасниці не зрозуміли таких стосунків і запідозрили Дашу в користі.

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Наостанок суперниці поговорили з мамою Даші. Жінка зізналася, що втомилася тягнути все на собі і допомагати дочці. Вона мріє про те, щоб Даша, нарешті, навчилася жити самостійно, проте поки її дочка до цього не готова. Учасницям стало шкода жінку, адже вона теж має право на особисте життя. До того ж, на їхню думку, Даша просто використовує маму і не дає їй спокійно жити.

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Які висновки зробили учасниці після спілкування з Дашею? А також які поради мама-відьма почула від Дмитра Карпачова під час особистої бесіди? Дивіться всі подробиці в 24 випуску психологічного реаліті «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 24 випуск: Магія і стосунки з удвічі старшим чоловіком — яку правду приховує мама-відьма Дар’я? Супермама 3 сезон 24 випуск: Магія і відносини з чоловіком вдвічі старше - яку правду приховує мама-відьма Дарина? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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