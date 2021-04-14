Сьогодні, 14 квітня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 23 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці побували в гостях у мами-кочівниці Світлани, яка разом із трьома дітьми постійно змінює місце проживання. Та чи знаходить вона час для виховання поміж збираннями валіз?

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Сьогодні двері свого нинішнього дому відчинила мама трьох дітей Світлана. 24-річна героїня з чоловіком виховує шестирічного і трирічного синів, а також 10-місячну донечку. Світлана — сувора мама, хоче виростити синів справжніми чоловіками. У їхній родині панує порядок. За порушення дисципліни мама може покарати дітей, у тому числі й відлупцювати.

І проінспектувати армійську дисципліну мами-кочівниці вже готові конкурентки. Світлана зустріла гостей на вулиці, бо в цей час була на прогулянці з дітьми. І практично з перших хвилин спілкування суперниці зробили їй зауваження, адже старший син був одягнений у самі штанці без колготок. І це в 15 градусів морозу. Учасниці гадали, що мама повинна була подбати про здоров’я дитини. Однак сама Світлана не бачить у цьому проблеми і вважає, що діти можуть одягатися так, як самі хочуть. Між учасницями відбулася невелика суперечка. Мама-кочівниця вирішила трохи відволіктися, тому, щойно її донечка заснула у візочку, вона відійшла вбік і закурила цигарку. Чим просто шокувала суперниць: на їхню думку, такий вчинок у присутності дітей неприпустимий.

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Щоб переключити увагу, Світлана запросила всіх до оселі. Конкурентки відразу ж вирішили провести ревізію кухні, а тим часом господиня нагодувала дітей. Вона запропонувала їм смажену їжу, ковбасу і навіть суші. Однак і тут учасниці висловили своє несхвалення, адже таке харчування шкідливе, як і бруд, який вони виявили в квартирі.

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Щоб закрити питання з чистотою, учасниці вирішили поговорити з синами Світлани. Увійшовши до кімнати, вони були вражені відсутністю нормальних умов, а також тим, як сильно хлопчики зраділи подарункам. У конкуренток склалося враження, що Світлана просто не купує їм іграшок. Також у розмові з малюками вони дізналися, що їх б’є мама, якщо вони погано поводяться: наприклад, плачуть, якщо їм не купили солодощів.

Щоб обговорити зі Світланою виховання дітей, учасниці приєдналися до неї в кухні. Конкурентки здивувалися тому, що, незважаючи на фінансові труднощі, мама-кочівниця накрила шикарний стіл. А коли мама-відьма сказала, що Світлана просто плодить злидні, господиня просто вигнала гостей із квартири.

Як учасниці відреагували на історію з минулого Світлани? Чому або від кого жінка постійно тікає? А також які поради мама-кочівниця почула від Дмитра Карпачова під час особистої бесіди? Дивіться всі подробиці в 23 випуску психологічного реаліті «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 23 випуск: Куріння при дітях і шкідлива їжа — як живуть малюки мами-кочівниці Світлани? Супермама 3 сезон 23 випуск: Куріння при дітях і шкідлива їжа - як живуть діти мами-кочівниці Світлани? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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