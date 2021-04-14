«Супермама» 3 сезон 23 выпуск: Курение при детях и вредная пища — как живут малыши мамы-кочевницы Светы?

Сегодня, 14 апреля, в эфир телеканала СТБ вышел 23 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Участницы побывали в гостях у мамы-кочевницы Светы, которая вместе с троими детьми постоянно меняет место жительства. Но находит ли она время для воспитания между сборами чемоданов?

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Сегодня двери своего нынешнего дома открыла мама троих детей Светлана. 24-летняя героиня с супругом воспитывает шестилетнего и трехлетнего сыновей, а также 10-месячную доченьку. Светлана — строгая мама, хочет вырастить сыновей настоящими мужчинами. В их семье царит порядок. За нарушение дисциплины мама может наказать детей, в том числе, отшлепав их.

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Проинспектировать армейскую дисциплину в доме у мамы-кочевницы уже готовы конкурентки. Светлана встретила гостей на улице, так как в это время была на прогулке с детьми. И практически с первых минут общения соперницы сделали ей замечание, ведь старший сын был одет в одни штанишки без колгот. И это в 15 градусов мороза. Участницам показалось, что мама должна была позаботиться о здоровье ребенка. Однако сама Света не видит в этом проблемы и считает, что дети могут одеваться так, как сами хотят. Между участницами произошла небольшая перепалка. Мама-кочевница решила немного отвлечься, поэтому, как только ее младшая дочь уснула в коляске, она отошла в сторону и закурила. Чем просто повергла соперниц в шок: по их мнению, такой поступок в присутствии детей просто недопустим.

Чтобы переключить внимание, Светлана пригласила всех в дом. Конкурентки сразу же решили провести ревизию кухни, а тем временем хозяйка покормила детей. Она предложила им жареную еду, колбасу и даже суши. Однако и тут участницы высказали свое неодобрение, ведь такая пища причиняет вред, как и грязь, которую они обнаружили в квартире у мамы-кочевницы.

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Чтобы закрыть вопрос с чистотой, участницы решили поговорить с сыновьями Светы. Войдя в комнату, они были поражены отсутствием нормальных условий, а также тем, как сильно мальчики обрадовались подаркам. У конкуренток сложилось впечатление, что Света просто не покупает игрушки своим детям. Также в разговоре с малышами они узнали, что их бьет мама, если они себя плохо ведут: например, плачут, если им не купили сладости.

Чтобы обсудить со Светой воспитание детей, участницы решили присоединиться к маме-кочевнице на кухне. Они удивились тому, что, несмотря на финансовые трудности, мама-кочевница накрыла шикарный стол. А когда мама-ведьма сказала, что Света просто плодит нищету, хозяйка дома просто выгнала гостей из квартиры.

Как участницы отреагировали на историю из прошлого Светланы? Почему или от кого женщина постоянно убегает? А также какие советы мама-кочевница услышала от Дмитрия Карпачева во время личной беседы? Смотрите все подробности в 23 выпуске психологического реалити «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 23 выпуск: Курение при детях и вредная пища — как живут малыши мамы-кочевницы Светы? Супермама 3 сезон 23 выпуск: Курение при детях и вредная пища — как живут малыши мамы-кочевницы Светы? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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