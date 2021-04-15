«Супермама» 3 сезон 24 выпуск: Магия и отношения с мужчиной вдвое старше — какую правду скрывает мама-ведьма Дарья?

Сегодня, 15 апреля, в эфир телеканала СТБ вышел 24 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Участницы побывали в гостях у последней конкурентки — мамы-ведьмы Дарьи. Женщина практикует магию и активно включает в работу своего 6-летнего сына. Но не навредит ли это психике ребенка?

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Последней на этой неделе свой материальный и духовный мир продемонстрировала соперницам мама-ведьма Дарья. Она специализируется на снятии порчи, изготовлении амулетов, работе с тяжелой энергетикой. Кроме того Дарья воспитывает шестилетнего сына Матвея. Он — большая гордость и любовь для мамы, а также ее защита и поддержка. По словам Дарьи, у сына также есть сверхспособности, поэтому она советуется с ним в работе. По каким принципам мама воспитывает Матвея? В этом решили разобраться конкурентки.

Дарья встретила гостей, предварительно очистив помещение от зла. Она пригласила их на кухню и попросила подождать, пока завершит магический ритуал и отпустит духа. Попутно Даша рассказала, что занимается магией не так давно: до этого она сомневалась, хочет ли посвятить этому всю свою жизнь. Также в своей работе мама-ведьма часто просит совета у 6-летнего сына, ведь уверена: у мальчика есть способности. Однако участницы, попросив Матвея сделать расклад на картах, не увидели каких-то необычайных магических способностей.

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Чтобы соперницы более подробно узнали о жизни Дарьи, хозяйка решила рассказать им о своем прошлом. Так, недавно она со своей семьей переехала из Луганска в Киев. Женщина призналась, что в съемной квартире живет с братом и мамой и не планирует разрывать тесный контакт с семьей. Однако участницам показалось, что Даше просто удобно жить с мамой, ведь она помогает ей в воспитании сына.

Не меньше конкуренток удивил тот факт, что Даша состоит в отношениях с мужчиной, который старше ее матери. Пол живет в Великобритании. Пара вместе три года. По словам Даши, у них особые отношения, ведь в них отсутствует интим. Однако такой формат ее устраивает, особенно если учесть, что женщина планирует переехать к Полу и перевезти всю свою семью, включая маму, ведь она очень вкусно готовит. Однако участницы не поняли таких отношений и заподозрили Дашу в корысти.

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Напоследок соперницы поговорили с мамой Даши. Женщина призналась, что устала тянуть все на себе и помогать дочери. Она мечтает о том, чтобы Даша, наконец-то, научилась жить самостоятельно, однако пока ее дочь к этому не готова. Участницам стало жаль женщину, ведь она тоже имеет право на личную жизнь. К тому же, по их мнению, Даша просто использует маму и не дает ей спокойно жить.

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Какие выводы сделали участницы после общения с Дашей? А также какие советы мама-ведьма услышала от Дмитрия Карпачева во время личной беседы? Смотрите все подробности в 24 выпуске психологического реалити «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 24 выпуск: Магия и отношения с мужчиной вдвое старше — какую правду скрывает мама-ведьма Дарья? Супермама 3 сезон 24 выпуск: Магия и отношения с мужчиной вдвое старше — какую правду скрывает мама-ведьма Дарья? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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