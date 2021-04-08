«Супермама» 3 сезон 20 випуск: Невже Віолетта повністю залежить від чоловіка-байкера?

Сьогодні, 8 квітня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 20 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці побували в гостях в останньої з конкуренток — дружини байкера Віолетти. Після народження дитини з драйвової байкерки дівчина перетворилася на зразкову домогосподарку. Та чи щаслива вона?

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Сьогодні учасниці проінспектували останню конкурентку ― 24-річну Віолетту, яка разом із чоловіком-байкером виховує 9-місячного сина Артура. Героїня ніколи не працювала і вважає, що заробляти гроші для сім’ї — завдання чоловіка. До народження дитини Віолетта з чоловіком вела дуже активне життя, проте нині вона стала зразковою домогосподаркою. Та чи не втратила вона себе? У цьому вирішив розібратися мамконтроль.

Віолетта зустріла суперниць на вулиці, бо в цей час саме гуляла з чоловіком і сином. Однак майже відразу Артур залишив їх і поїхав у справах. Така ситуація засмутила матусь, адже чоловік кинув дружину і не допоміг їй занести візочок до квартири.

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Однак вдома суперниці ще більше здивувалися… безладу: в кімнаті були розкидані речі. Як розповіла Віолетта, її чоловік зовсім не стежить за чистотою в квартирі, бо вважає це принизливим для себе. Дружина байкера зізналася, що тільки вона займається прибиранням і кухнею. А її чоловік живе собі на втіху. Він веде нічне життя: спить удень, а після 17:00 прокидається і незабаром їде на байкерські тусовки та зустрічі з друзями. І все це в той час, поки вона зайнята побутом і вихованням сина. Однак не всі учасниці розділили такий підхід до сімейного статуту. На їхню думку, так чоловік просто показує свою неповагу до власної дружини. Проте Віолетта зізналася, що їй неважко дбати про чоловіка, хоча іноді прикро, що після народження дитини життя змінилося тільки в неї.

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Також дружина байкера зізналася, що таким її чоловіка виховала мама. У його родині свекруха завжди догоджала синові. Наприклад, Артур ненавидить ходити по магазинах, і його мама разом з Віолеттою самі вибирають одяг і приносять йому в машину. І, якщо йому щось сподобається, жінки повертаються і купують річ.

Під час вечері учасниці вирішили поцікавитися в Артура, чому він не допомагає своїй дружині, а поводиться, як маленька дитина. Однак сама Віолетта не дала чоловікові можливості відповісти і почала його захищати.

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А як суперниці відреагували на таку поведінку господині дому? І які поради дружина байкера почула від Дмитра Карпачова під час особистої бесіди? Дивіться всі подробиці в 20 випуску психологічного реаліті «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 20 випуск: Невже Віолетта повністю залежить від чоловіка-байкера? Супермама 3 сезон 20 випуск: Невже Віолетта повністю залежить від чоловіка-байкера? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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