«Супермама» 3 сезон 19 випуск: Невже Ангеліна не може впоратися з 6-річним сином?

Сьогодні, 7 квітня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 19 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці побували в гостях у мотивованої мами-коуча Ангеліни, яка виховує двох синів і намагається бути їм прикладом. Та чи виходить у неї це, адже жінка веде дуже активне сексуальне життя і навіть деякий час жила окремо від своїх дітей.

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Сьогодні учасниці реаліті побували в гостях у мами-коуча Ангеліни. У неї двоє синів: 17-річний Володимир і 6-річний Мирон. Головне правило Ангеліни — виховувати дітей своїм прикладом. Вона впевнена: якщо сини бачитимуть щасливу та успішну маму, то обов’язково наслідуватимуть її приклад. Та як оцінять такий підхід учасниці?

Щоб більше повідати про себе та свою роботу, мама-коуч відразу ж вирішила провести для суперниць один зі своїх тренінгів — «Теорія спокуси». Вона розповіла, як бути сексуальною і що зробити, щоб не набриднути чоловікові. Ангеліна зізналася, що почала вивчати психологію рік тому, після того, як розлучилася з чоловіком. Як виявилося, він ображав її і дітей. Розрив став для неї справжньою трагедією, проте вона змогла рухатися далі і знайшла розраду в інших чоловіках. Мама-коуч зізналася, що за останні пів року в неї було із сотню сексуальних партнерів.

«Насправді я вивчаю чоловіків. Це допомагає роботі. Це досвід, дослідження», — зізналася Ангеліна.

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Однак такі подробиці з особистого життя шокували учасниць. Вони були обурені, адже, на їхню думку, мама двох дітей не може дозволити собі так поводитись.

Щоб дізнатися більше про те, як живе конкурентка, матусі вирушили до неї в гості. Вдома вони по скайпу поговорили зі старшим сином — Володимиром. І хлопець зміг здивувати їх. За його словами, мама трохи перебільшує: його батько не такий поганий, як вона описувала. До того ж син сумнівається в тому, що Ангеліна заробляє великі гроші за допомогою тренінгів, адже фінансово її підтримує колишній чоловік. Такі одкровення трохи шокували учасниць, хоча вони розуміли, що мама-коуч могла десь збрехати.

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Щоб склалася повна картина, суперниці вирішили поговорити з молодшим сином Ангеліни — Мироном. Хлопчик їм сподобався, однак через кілька хвилин після початку розмови він став поводитися дивно: кричати, стрибати і гратися. Суперниці обурились, що Ангеліна не зробила синові зауваження. Проте мама-коуч вважає, що він просто грається, а крики — звичайний прояв емоцій. Та конкурентки в один голос заявили, що така поведінка дитини в шість років неприпустима. До того ж їх обурив той факт, що мама дозволяє хлопчикові грати на телефоні в ігри, у яких є насильство.

А як суперниці відреагували на новину про те, що Ангеліна зараз при надії? І які поради мама-коуч почує від Дмитра Карпачова під час особистої бесіди? Дивіться всі подробиці в 19 випуску психологічного реаліті «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 19 випуск: Невже Ангеліна не може впоратися з 6-річним сином? Супермама 3 сезон 19 випуск: Невже Ангеліна не може впоратися з 6-річним сином? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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