«Супермама» 3 сезон 19 выпуск: Неужели Ангелина не может справиться с 6-летним сыном?

Сегодня, 7 апреля, в эфир телеканала СТБ вышел 19 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Участницы побывали в гостях у мотивированной мамы-коуча Ангелины, которая воспитывает двоих сыновей и пытается служить им примером. Но получается ли у нее это? Ведь женщина ведет очень активную сексуальную жизнь и даже некоторое время жила отдельно от своих детей.

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Сегодня участницы реалити побывали в гостях у мамы-коуча Ангелины. У нее двое сыновей: 17-летний Владимир и 6-летний Мирон. Главное правило Ангелины — воспитывать детей своим примером. Она уверена: если сыновья будут видеть счастливую и успешную маму, то обязательно последуют ее примеру. Но как оценят такой подход участницы?

Чтобы больше рассказать о себе и своей работе, мама-коуч сразу же решила провести для соперниц один из своих тренингов — «Теория соблазна». Она рассказала о том, как быть сексуальной и что сделать, чтобы не наскучить мужчине. Ангелина призналась, что начала изучать психологию год назад, после того, как ушла от мужа. Как оказалось, он обижал ее и детей. Разрыв стал для Ангелины настоящей трагедией, однако она смогла двигаться дальше и нашла утешение в других мужчинах. Мама-коуч призналась, что за последние полгода у нее было около ста сексуальных партнеров.

«На самом деле, я изучаю мужчин. Это помогает работе. Это опыт, исследование», — призналась Ангелина.

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Однако такие подробности из личной жизни шокировали участниц. Они были возмущены, ведь, по их мнению, мама двоих детей не может позволить себе такое поведение.

Чтобы узнать больше о том, как живет конкурентка, мамочки отправились к ней в гости. Дома они по скайпу поговорили со старшим сыном — Владимиром. И парень смог удивить участниц. По его словам, мама немного преувеличивает: его отец не такой плохой, как описывала Ангелина. К тому же сын сомневается в том, что она зарабатывает большие деньги с помощью тренингов, ведь финансово ее поддерживает бывший муж. Такие откровения немного шокировали участниц, хотя они и понимали, что мама-коуч могла кое в чем соврать.

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Чтобы сложилась полная картина, соперницы решили поговорить с младшим сыном Ангелины — Мироном. Мальчик им понравился, но через несколько минут после начала разговора он начал вести себя странно: кричать, прыгать и баловаться. Соперницы возмутились тому, что Ангелина не сделала сыну замечания. Но сама мама-коуч считает, что он просто играет, а крики — обычное проявление эмоций. Однако конкурентки в один голос заявили, что такое поведение ребенка в шесть лет недопустимо. К тому же их возмутил тот факт, что мама разрешает мальчику играть на телефоне в игры, в которых есть насилие.

А как соперницы отреагировали на новость о том, что Ангелина находится в интересном положении? И какие советы мама-коуч услышит от Дмитрия Карпачева во время личной беседы? Смотрите все подробности в 19 выпуске психологического реалити «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 19 выпуск: Неужели Ангелина не может справиться с 6-летним сыном? Супермама 3 сезон 19 выпуск: Неужели Ангелина не может справиться с 6-летним сыном? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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