«Супермама» 3 сезон 18 выпуск: Игромания, провокационный блог и обвинение в изнасиловании  — как живут дети мамы в тренде Лили?

Сегодня, 6 апреля, в эфир телеканала СТБ вышел 18 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». На этот раз участницы оценили методы воспитания мамы в тренде Лили, которая кардинально изменила свою жизнь ради продвижения провокационного блога. Но хватает ли ей времени на детей? Ведь младшая дочь страдает от буллинга в школе, а старшего сына и вовсе обвинили в изнасиловании.

Больше по теме: «Супермама» 3 сезон 17 выпуск: Неужели Юлия отправила в декрет мужа?

Второй гостей принимала мама в тренде Лиля. Женщина мечтает стать известным блогером, именно поэтому переехала из села в Одессу. Лиля вместе с мужем воспитывает двоих детей: 14-летнего Давида и 9-летнюю Карелию. Она хочет, чтобы ее дети были успешными и свободными личностями, поэтому ничего не запрещает и учит отстаивать свое мнение и границы. Не теряется ли при этом дисциплина в семье? И хватает ли у Лили времени на воспитание? В этом решил разобраться мамконтроль.

Участницы были шокированы теми условиями, в которых живет мама в тренде со своими детьми: отсутствие ремонта и нормальной мебели. Так жить нельзя — уверены соперницы, однако сама Лиля точно знает, ради чего терпит такие неудобства. Все ради блога. Мама в тренде призналась, что недавно полностью изменила свою жизнь. И в этом ей помог марафон желаний. После Лиля решила, что хочет стать известным блогером. Именно поэтому она отказалась от комфортной жизни в селе и переехала в город. И чтобы доказать это, женщина показала свой блог соперницам. Однако мамочки, прочитав один из постов, пришли в ужас: Лиля в подробностях описывала одну из интимных сцен с мужем. По мнению конкуренток, мама в тренде не сможет достичь успеха, а ее блог — это просто отмазка, прикрывающая нежелание работать.

Больше по теме: «Супермама» 3 сезон: Жена байкера, мама-карьеристка, мама в тренде и мотивированная мама-коуч — участницы новой недели

К тому же после общения с младшей дочерью Лили — Карелией — участницы сделали вывод, что девочке не нравится жить в городе, ведь здесь у нее нет друзей. А буллинг со стороны одноклассников из-за провокационного блога мамы только подливает масла в огонь. Однако сама Лиля не считает это большой проблемой. Она уверена, ей просто завидуют.

Но еще больше участниц шокировала история, которая произошла с Лилей несколько лет назад. Как призналась мама в тренде, в прошлом она страдала от игромании. Она могла сутки напролет строить ферму в телефоне и совсем не занималась воспитанием детей. Больше всего проблем у нее возникало с сыном: мальчик протестовал и конфликтовал со сверстниками. Однако вместо того, чтобы разобраться в ситуации, Лиля заставляла его извиняться перед обидчиком. И так продолжалось до тех пор, пока Давида не обвинили в изнасиловании. Только эта ситуация заставила Лилю обратить внимание на него.

«И в этот момент я сказала: «Я с тобой до последнего. Я тебе верю. Я тебя не дам в обиду». С тех пор я стала больше работать над собой и стала больше уделять ему внимания. Я очень переживаю, что мой сын меня не простит за это», — призналась со слезами на глазах Лиля.

Участницы были шокированы такой историей. По их мнению, Лиля просто упустила своих детей из-за игромании.

А как соперницы отреагировали на рассказ Лили о том, почему суррогатное материнство может обеспечить ей здоровье? И какие советы мама в тренде услышит от Дмитрия Карпачева во время личной беседы? Смотрите все подробности в 18 выпуске психологического реалити «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 18 выпуск: Игромания, провокационный блог и обвинение в изнасиловании — как живут дети мамы в тренде Лили? Супермама 3 сезон 18 выпуск: Игромания, провокационный блог и обвинение в изнасиловании — как живут дети мамы в тренде Лили? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

Читайте нас также в Viber и Telegram.