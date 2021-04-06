Сьогодні, 6 квітня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 18 випуск третього сезону психологічного реаліті «Супермама». Цього разу учасниці оцінили методи виховання мами в тренді Лілі, яка кардинально змінила своє життя заради просування провокаційного блогу. Та чи вистачає їй часу на дітей? Адже молодша дочка страждає від булінгу в школі, а старшого сина взагалі звинуватили у зґвалтуванні.

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Другою гостей приймала мама в тренді Ліля. Жінка мріє стати відомою блогеркою, саме тому вона переїхала з села до Одеси. Ліля разом із чоловіком виховує двох дітей: 14-річного Давида і 9-річну Карелію. Вона хоче, щоб її діти були успішними і вільними особистостями, тому нічого не забороняє і вчить обстоювати свою думку і кордони. Та чи не втрачається при цьому дисципліна в сім’ї? І чи вистачає в Лілі часу на виховання? У цьому вирішив розібратися мамконтроль.

Учасниці були шоковані тими умовами, у яких живе мама в тренді зі своїми дітьми: відсутність ремонту і нормальних меблів. Так жити не можна — впевнені суперниці, проте сама Ліля точно знає, заради чого терпить такі незручності. Усе заради блогу. Мама в тренді зізналася, що нещодавно повністю змінила своє життя. І в цьому їй допоміг марафон бажань. Після нього Ліля вирішила, що хоче стати відомою блогеркою. Саме тому вона відмовилася від комфортного життя в селі і переїхала в місто. І щоб довести це, жінка показала свій блог суперницям. Однак матусі, прочитавши один із постів, були шоковані: Ліля детально описала одну з інтимних сцен з чоловіком. На думку конкуренток, мама в тренді не зможе досягти успіху, а її блог — це просто відмазка, що прикриває небажання працювати.

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До того ж після спілкування з ​​дочкою Лілі — Карелією — учасниці дійшли висновку, що дівчинці не подобається жити в місті, адже тут у неї немає друзів. А булінг із боку однокласників через провокаційний блог мами тільки підливає олії у вогонь. Однак сама Ліля не вважає це великою проблемою. Вона впевнена: їй просто заздрять.

Але ще більше учасниць шокувала історія, яка сталася з Лілею кілька років тому. Як зізналася мама в тренді, у минулому вона страждала на ігроманію. Вона могла добами безперервно будувати ферму в телефоні і зовсім не займалася вихованням дітей. Найбільше проблем у неї виникало із сином: хлопчик протестував і конфліктував з однолітками. Однак замість того, щоб розібратися в ситуації, Ліля змушувала його просити вибачення у кривдника. І так тривало доти, доки Давида не звинуватили у зґвалтуванні. Тільки ця ситуація змусила Лілю звернути увагу на сина.

«І в цей момент я сказала: «Я з тобою до останнього. Я тобі вірю. Я тебе не дам образити». Відтоді я стала більше працювати над собою і стала більше приділяти йому уваги. Я дуже переживаю, що мій син мені не пробачить за це», — зізналася зі сльозами на очах Ліля.

Учасниці були шоковані такою історією. На їхню думку, Ліля просто покинула своїх дітей через ігроманію.

А як суперниці відреагували на розповідь Лілі про те, чому сурогатне материнство — чи не єдиний шанс залишитися здоровою? І які поради мама в тренді почує від Дмитра Карпачова під час особистої бесіди? Дивіться всі подробиці у 18 випуску психологічного реаліті «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 18 випуск: Ігроманія, провокаційний блог і звинувачення в зґвалтуванні — як живуть діти мами в тренді Лілі? Супермама 3 сезон 18 випуск: Ігроманія, провокаційний блог і звинувачення в згвалтуванні - як живуть діти мами в тренді Лілі? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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