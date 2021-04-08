«Супермама» 3 сезон 20 выпуск: Неужели Виолетта полностью зависит от мужа-байкера?

Сегодня, 8 апреля, в эфир телеканала СТБ вышел 20 выпуск третьего сезона психологического реалити «Супермама». Участницы побывали в гостях у последней из конкуренток — жены байкера Виолетты. После рождения ребенка из драйвовой байкерши девушка превратилась в образцовую домохозяйку. Но счастлива ли она?

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Сегодня участницы проинспектировали последнюю конкурентку ― 24-летнюю Виолетту, которая вместе с мужем-байкером воспитывает 9-месячного сына Артура. Героиня никогда не работала и считает, что зарабатывать деньги для семьи — задача мужчины. До рождения ребенка Виолетта с мужем вела очень активную жизнь, однако сейчас она стала образцовой домохозяйкой. Но не потеряла ли она себя? В этом решил разобраться мамконтроль.

Виолетта встретила соперниц на улице, так как в это время гуляла с мужем и сыном. Однако практически сразу Артур оставил их и уехал по делам. Такая ситуация расстроила мамочек, ведь мужчина бросил жену и не помог ей занести коляску в квартиру.

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Однако дома соперницы еще больше удивились… беспорядку: в комнате были разбросаны вещи. Как рассказала Виолетта, ее муж совсем не следит за чистотой в квартире, так как считает это унизительным для мужчины. Жена байкера призналась, что только она занимается уборкой и готовкой. А ее муж живет в свое удовольствие. Он ведет ночную жизнь: спит днем, а после 17:00 просыпается и вскоре уезжает на байкерские тусовки и встречи с друзьями. И все это в то время, пока она занята бытом и воспитанием сына. Однако не все участницы разделили такой подход к семейному уставу. По их мнению, таким образом мужчина просто показывает свое неуважение к собственной жене. Но Виолетта сказала, что ей несложно ухаживать за мужем, хотя иногда обидно, что после рождения ребенка жизнь изменилась только у нее.

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Также жена байкера призналась, что таким ее мужа воспитала мама. В его семье свекровь всегда угождала сыну. Например, Артур ненавидит ходить по магазинам, и его мама вместе с Виолеттой сами выбирают одежду и приносят ему в машину. И, если ему что-то понравится, женщины возвращаются и покупают вещь.

Во время ужина участницы решили поинтересоваться у Артура, почему он не помогает своей жене, а ведет себя, как маленький ребенок. Однако сама Виолетта не дала мужу возможности ответить и начала его защищать.

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А как соперницы отреагировали на такое поведение хозяйки дома? И какие советы жена байкера услышала от Дмитрия Карпачева во время личной беседы? Смотрите все подробности в 20 выпуске психологического реалити «Супермама»-3!

Video: «Супермама» 3 сезон 20 выпуск: Неужели Виолетта полностью зависит от мужа-байкера? Супермама 3 сезон 20 выпуск:Неужели Виолетта полностью зависит от мужа-байкера? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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