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«Супербабуся» 2 сезон випуск 1 від 31.01.2022: Як виховує онуків фешн-бабуся Анна

31.01.2022

31 січня о 19:05 на телеканалі СТБ вийде 1 випуск психологічного реаліті «Супербабуся»-2, де змагатимуться за звання найкращої перші чотири бабусі сезону, які проживають в Одесі. Як почнеться 2 сезон проєкту «Супербабуся» на СТБ і що буде в першому випуску ― читайте в матеріалі.

Video: «Супербабуся» 2 сезон випуск 1 від 31.01.2022: Як виховує онуків фешн-бабуся Анна

У 1 випуску проекту Супербабуся 2 ми побачимо героїнь 1 тижню. А після цього до себе на інспекцію учасниць Супербабусі запросить фешн-бабуся Анна.

Більше на тему: «Супербабуся» 2 сезон: Самовіддана бабуся, фешн-бабуся, бабуся — дружина капітана та бабуся без вихідних ― учасниці 1 тижня

Анна ― модель 40+, дизайнерка, яка випускає свій бренд верхнього одягу, і щаслива бабуся. Раніше вона працювала в карантинній інспекції, проте вже 4 роки як не займається цим. Анна почувається чудово на подіумі та вважає, що надихає інших жінок. Із чоловіком-моряком Толіком вони 30 років разом, виховали трьох дітей: Толю, Машу та Жору, ― а зараз уже мають двох онуків від старшого сина і третій скоро народиться. Попри свою зайнятість Анна встигає прати, готувати і глядіти малечу. Вона вважає себе супербабусею, бо є гарним прикладом для дітей та онуків.

У 1 випуску реаліті «Супербабуся»-2 від 31.01.2022 ми дізнаємось:

  • Де живе Анна, як вона зустріла бабусь та чим здивувала?
  • Де живуть діти героїні?
  • Чим займається Анна, який у неї спосіб життя та методи виховання? І як на її ідеї відреагували суперниці?
  • Що героїня розповіла про своє хобі та дизайнерські експерименти? Як це оцінив Дмитро Карпачов, і що сказали бабусі?
  • Який інтер’єр вдома в Анни?
  • Як пройшло знайомство з донькою Марією та онуками фешн-бабусі?
  • Що про бабусю та маму розповіла Поліна? І як пройшло спілкування з невісткою Анни ― Оленою?
  • Чи познайомила героїня гостей з чоловіком, та як пройшла святкова вечеря?
  • Що порадив фешн-бабусі Анні експерт проєкту Дмитро Карпачов?

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