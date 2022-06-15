Чесночный соус для пампушек: рецепт от «Страва честі»
15.06.2022
Чесночный соус прекрасно дополнит вкус пампушек. Такие пампушки смазанные чесночным соусом можно подавать к мясу, первым блюдам, таким как борщ или куриный суп. Читайте пошаговый рецепт приготовления в нашем материале.
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Ингредиенты:
- Чеснок — 5-6 зубчиков
- Вода кипяченая — 5 ст. л.
- Подсолнечное масло — 6 ст. л.
- Соль — щепотка
- Перец — щепотка
- Зелень — по вкусу
Приготовление:
- Мелко нарежьте зелень. Это может быть укроп, базилик или розмарин.
- Чеснок пропустите через давилку или разотрите в ступе с солью.
- Смешайте зелень с чесноком, добавьте растительное масло и воду.
- Взболтайте соус и дайте ему немного постоять.
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Приятного аппетита!
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