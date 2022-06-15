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Чесночный соус для пампушек: рецепт от «Страва честі»

15.06.2022

Чесночный соус прекрасно дополнит вкус пампушек. Такие пампушки смазанные чесночным соусом можно подавать к мясу, первым блюдам, таким как борщ или куриный суп. Читайте пошаговый рецепт приготовления в нашем материале.

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Чесночный соус для пампушек рецепт

Ингредиенты:

  • Чеснок — 5-6 зубчиков
  • Вода кипяченая — 5 ст. л.
  • Подсолнечное масло — 6 ст. л.
  • Соль  — щепотка
  • Перец — щепотка
  • Зелень — по вкусу

Приготовление:

  1. Мелко нарежьте зелень. Это может быть укроп, базилик или розмарин.
  2. Чеснок пропустите через давилку или разотрите в ступе с солью.
  3. Смешайте зелень с чесноком, добавьте растительное масло и воду.
  4. Взболтайте соус и дайте ему немного постоять.

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Приятного аппетита!

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