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Часниковий соус для пампушок: рецепт від «Страва честі»

15.06.2022

Часниковий соус прекрасно доповнить смак пампушок. Такі пампушки змащені часниковим соусом можна подавати до м’яса, перших страв, таких як борщ або курячий суп. Читайте покроковий рецепт приготування в нашому матеріалі.

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Чесночный соус для пампушек рецепт

Інгредієнти:

  • Часник — 5-6 зубчиков
  • Вода кип’ячена — 5 ст. л.
  • Олія — 6 ст. л.
  • Сіль  — дрібка
  • Перець — дрібка
  • Зелень — за смаком

Спосіб приготування:

  1. Дрібно наріжте зелень. Це може бути кріп, базилік або розмарин.
  2. Часник пропустіть через давилку або розітріть в ступі з сіллю.
  3. Змішайте зелень з часником, додайте рослинне масло та воду.
  4. Збовтайте соус і дайте йому трохи постояти.

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Смачного!

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