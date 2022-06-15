Часниковий соус прекрасно доповнить смак пампушок. Такі пампушки змащені часниковим соусом можна подавати до м’яса, перших страв, таких як борщ або курячий суп. Читайте покроковий рецепт приготування в нашому матеріалі.

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Інгредієнти:

Часник — 5-6 зубчиков

Вода кип’ячена — 5 ст. л.

Олія — 6 ст. л.

Сіль — дрібка

Перець — дрібка

Зелень — за смаком

Спосіб приготування:

Дрібно наріжте зелень. Це може бути кріп, базилік або розмарин. Часник пропустіть через давилку або розітріть в ступі з сіллю. Змішайте зелень з часником, додайте рослинне масло та воду. Збовтайте соус і дайте йому трохи постояти.

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Смачного!

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