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Справедливость

Video: Сериал Справедливость 9 серия от 06.03.2023 смотреть онлайн

Смотреть онлайн сериал Справедливость 9 серия. Сериал Справедливость 9 серия от 06.03.2023 смотреть онлайн
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Серия 9 | 06.03.2023 | Сезон 1

В сериале Справедливость 9 серия Надя начинает подозревать, что с финансовым положением фонда что-то не то. Скоро зима, поэтому она планировала закупить обогреватели для бездомных, однако у фонда нет денег на такие крупные покупки! Надя решила поговорить с Колей и выяснить, почему фонд не получает то финансирование, которое ей обещал муж. Сможет ли мужчина придумать оправдание? Ведь Надя не знает, что Коля и Рома используют фонд для собственного обогащения, а вовсе не для помощи бездомным…

У Нади появилась идея – она хочет крестить Люсю. Однако Надя сама не может быть крестной мамой своей родной дочери, поэтому ей пришлось рассказать правду о происхождении Люси Тамаре. Теперь у женщины наконец-то появилась союзница, которая знает правду.

Юля согласилась на крещение Люси, но после обряда между ней и Надей разгорелся конфликт. Из-за чего? Смотрите в сериале Справедливость 9 серия.

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