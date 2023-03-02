Сериал Справедливость 8 серия от 02.03.2023 смотреть онлайн

Серия 8 | 02.03.2023 | Сезон 1

В 8 серии сериала Справедливость у Жени появится проблеск надежды наконец-то вернуть утраченную память, а Надя даст отпор Юле.

Заключенные в колонии подняли бунт! Их не устраивают условия содержания, поэтому они решили взять заложников и потребовать у администрации выполнить их условия. Единственным из заключенных, кто решил встать на защиту врачей, был Женя. Его моральные принципы не позволяют причинять вред невинным людям. К тому же он надеется, что врачи все-таки помогут ему решить проблему со зрением и памятью.

Надя в 8 серии мелодрамы Справедливость согласилась на создание фонда имени матери. И теперь картинка выглядит именно так, как того хотел Николай, – у него есть красивая молодая жена, которая управляет фондом, и неограниченный доступ к деньгам… Как отреагирует Юля на то, что Надя и Коля стали лучше ладить? Смотрите в сериале Справедливость 8 серия.

Смотрите онлайн: сериал Справедливость 7 серия от 02.03.2023