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Справедливость

Video: Сериал Справедливость 7 серия от 02.03.2023 смотреть онлайн

Смотреть онлайн сериал Справедливость 7 серия. Сериал Справедливость 7 серия от 02.03.2023 смотреть онлайн
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Серия 7 | 02.03.2023 | Сезон 1

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В колонию приехали врачи для проверки здоровья осужденных. Женя пожаловался на плохое зрение и объяснил доктору, что он страдает амнезией после травмы головы. Врач решил взяться за лечение Жени, чтобы помочь ему восстановить зрение, но есть шанс, что этот метод повлияет и на проблемы с головным мозгом, возникшие после травмы.

Николай и Роман придумали новый план, как прибрать к рукам деньги строительного холдинга Матвиенко. Они создадут благотворительный фонд помощи бездомным, через который будут проходить денежные потоки. Есть только одна загвоздка – нужна помощь Нади, которая никогда не встанет на сторону Коли. Что будет делать Николай, чтобы заручиться поддержкой жены? Узнайте прямо сейчас – смотрите сериал Справедливость 7 серия.

Сериал Справедливость 6 серия от 01.03.2023 смотреть онлайн

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