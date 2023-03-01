Сериал Справедливость 6 серия от 01.03.2023 смотреть онлайн

Серия 6 | 01.03.2023 | Сезон 1

Время бежит в сериале Справедливость 6 серия. Надя так и не смогла забрать дочку. Ей пришлось смириться со статусом жены нелюбимого мужа и подчиниться его воле после побоев и скандалов. Ради возможности быть рядом с дочерью в 6 серии сериала Справедливость Надежда отказалась от всего – дома, который достался ей в наследство от родителей, бизнеса отца, возможности завести свою семью и жить счастливо.

Жадность Николая не имеет границ, и ему постоянно не хватает денег. Его не волнует успех компании – только свое обогащение. Хоть Надя и единственная наследница отца, ее он к делам холдинга не допускает. А женщина просто пытается как можно больше времени проводить с дочерью. Но дают ли ей быть счастливой рядом со своим ребенком? Смотрите в сериале Справедливость 6 серия.

Смотрите онлайн: сериал Справедливость 5 серия от 01.03.2023