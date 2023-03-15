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Справедливість

Video: Сериал Справедливость 21 серия от 15.03.2023 смотреть онлайн

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Серия 21 | 15.03.2023 | Сезон 1

Смотрите сериал Справедливость 21 серия на сайте СТБ! Что произошло после того, как Рома поджег дом Николая Неверова? Что случилось с Юлей в плену? Узнайте прямо сейчас!

Когда Надя поняла, что дом горит, у нее не осталось времени думать о своих тайнах. Она помчалась в комнату Люси, и вовремя, ведь девочка едва не задохнулась от дыма. Надя смогла вытащить дочь из огня, но она попалась на глаза Николаю, который увидел, что его жена может ходить. Что он будет делать, если поймет, что Надя уже давно его обманывает? Узнайте прямо сейчас – смотрите сериал Справедливость 21 серия.

Рома по приказу Неверова взял вину за все его преступления на себя. Следователь не верит Роману, несмотря на чистосердечное признание. Неужели Николай снова ускользнет от правосудия? Смотрите в сериале Справедливость 21 серия.

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