Сериал Справедливость 20 серия от 14.03.2023 смотреть онлайн

Серия 20 | 14.03.2023 | Сезон 1

В 20 серии сериала Справедливость Роман понял, что Николай обвел его вокруг пальца. Рома надеялся раз и навсегда оставить позади ту часть жизни, где он беспрекословно выполнял все задания Николая. Несмотря на щедрое вознаграждение, Роман устал. Он хочет вести нормальную семейную жизнь вместе с любимой женщиной, а не убирать неугодных Николаю людей. Мэр напомнил Роману, что они слишком много знают друг о друге, и именно поэтому их дороги не могут разойтись.

Игорь и Карина все-таки поженились, но парень не узнает девушку, в которую когда-то влюбился. Она постоянно думает о деньгах, и это не нравится Игорю. Он начинает больше общаться с Люсей, которая помогает в расследовании дела об убийстве Анны. Какие подробности всплывут в ее деле? Узнайте в сериале Справедливость 20 серия.

Смотрите онлайн: сериал Справедливость 19 серия от 14.03.2023