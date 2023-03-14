Серія 20 | 14.03.2023 | Сезон 1

У 20 серії серіалу Справедливість Роман зрозумів, що Микола обвів його навколо пальця. Рома сподівався раз і назавжди залишити позаду ту частину життя, де він беззаперечно виконував усі завдання Миколи. Незважаючи на щедру винагороду, Роман утомився. Він хоче вести нормальне сімейне життя разом із коханою жінкою, а не прибирати неугодних Миколі людей. Мер нагадав Роману, що вони дуже багато знають один про одного, і саме тому їхні дороги не можуть розійтися.

Ігор та Карина таки одружилися, але хлопець не впізнає дівчину, в яку колись закохався. Вона постійно думає про гроші, і це не подобається Ігореві. Він починає більше спілкуватися з Люсею, яка допомагає в розслідуванні справи про вбивство Анни. Які подробиці спливуть в її справі? Дізнайтесь у серіалі Справедливість 20 серія.

Дивіться онлайн: серіал Справедливість 19 серія від 14.03.2023