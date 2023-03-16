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Справедливість

Video: Серіал Справедливість 23 серія від 16.03.2023 дивитись онлайн

Дивитися онлайн серіал Справедливість 23 серія. Серіал Справедливість 23 серія від 16.03.2023 дивитись онлайн
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Серія 23 | 16.03.2023 | Сезон 1

Дивіться серіал Справедливість 23 серія від 16.03.2023 та дізнайтесь, як далі склалася доля героїв ! Надя думала, що вона нарешті звільнилася зі своєї золотої клітки, але виявилося, що звільнитися від пут Миколи не так просто, адже в нього свої люди в прокуратурі. Чи зможе вона знайти спосіб позбутися постійної присутності Колі в своєму житті? Дізнайтеся просто зараз.

Рома втік із в’язниці. Він одержимий помстою. Чи зможе він дістатися Миколи Невєрова? Чи він забере Юлю і вони заживуть своїм життям подалі від людини, яка зламала їм життя?

А Женя у 23 серії серіалу Справедливість хоче повернути те, що забрали в нього роки в’язниці. Він вирішив зустрітися з Люсею і нарешті познайомитися зі своєю вже дорослою дочкою. Чи прийме його Люся, яка знає про Женю тільки з розповідей Наді? Дізнайтесь у серіалі Справедливість 23 серія.

Дивіться онлайн: серіал Справедливість 22 серія від 15.03.2023

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