Серія 22 | 15.03.2023 | Сезон 1

У серіалі Справедливість 22 серія Женя вирушив на пошуки своєї матері. Пам’ять, що повернулася, приголомшила чоловіка. Він згадав своє забуте минуле, начебто це було вчора, – маму, будівництво, Надю. Він почав шукати інформацію про Надю та дізнався, що вона зникла. Це дуже стурбувало не лише Женю, а й Іру. Що якщо в нього залишилися почуття до жінки, яка була його першим коханням?

Надя у 22 серії серіалу Справедливість досі ховається. Її потай відвідують дядько Льоня та доктор Марінін. А ось Юля перестала ховатися і повернулася до Миколи Невєрова як прислуга. Чому вона пішла на такий крок? Дивіться в серіалі Справедливість 22 серія.

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