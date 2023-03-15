Сериал Справедливость 22 серия от 15.03.2023 смотреть онлайн

Серия 22 | 15.03.2023 | Сезон 1

В сериале Справедливость 22 серия Женя отправился на поиски своей матери. Возвращение памяти ошеломило мужчину. Он вспомнил свое забытое прошлое, как будто это было вчера, – маму, стройку, Надю. Он начал искать информацию о Наде и узнал, что она исчезла. Это очень обеспокоило не только Женю, но и Иру. Что если у него остались чувства к женщине, которая была его первой любовью?

Надя в 22 серии сериала Справедливость все еще скрывается. Ее тайком посещают дядя Леня и доктор Маринин. А вот Юля перестала скрываться и вернулась к Николаю Неверову в качестве прислуги. Почему она пошла на такой шаг? Смотрите в сериале Справедливость 22 серия.

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