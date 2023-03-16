Сериал Справедливость 24 серия от 16.03.2023 смотреть онлайн

Серия 24 | 16.03.2023 | Сезон 1

Узнайте прямо сейчас, чем закончился сериал Справедливость 24 серия! Посадят ли Николая Неверова в тюрьму? Найдут ли свое счастье Надя и Юля? Узнайте прямо сейчас!

Надя и Женя наконец-то встретились. Между ними уже нет тех чувств, которые были когда-то, но теперь их объединяет Люся. Девочка наконец-то обрела настоящих родителей. Доктор Маринин сделал предложение Наде, и Люся полностью одобряет выбор матери. Женщины наконец-то счастливы, но они не могут быть спокойны, пока Николай гуляет на свободе. В 23 серии сериала Справедливость Женя решил рассказать прокурору о том, что он вспомнил все о своем прошлом. Но поможет ли это открыть дело против Николая Неверова? Узнайте прямо сейчас.

Николай тяжело перенес развод с Надей. Впервые его план был разрушен. Надя ушла, и Игорь не смог принять Николая как своего родного отца. Тогда Коля решил сделать предложение единственному человеку, который еще остался рядом, – Юле. Примет ли она предложение от Николая после всего, что он сделал? Узнайте в сериале Справедливость 24 серия.

Смотрите онлайн: сериал Справедливость 23 серия от 16.03.2023