Серія 24 | 16.03.2023 | Сезон 1

Дізнайтесь просто зараз, чим закінчився серіал Справедливість 24 серія! Чи посадять Миколу Невєрова у в’язницю? Чи знайдуть своє щастя Надя та Юля? Дізнайтеся просто зараз!

Надя і Женя нарешті зустрілися. Між ними вже немає тих почуттів, які колись були, але тепер їх об’єднує Люся. Дівчинка нарешті знайшла справжніх батьків. Доктор Маринін зробив пропозицію Наді, і Люся повністю схвалює вибір матері. Жінки нарешті щасливі, але вони не можуть бути спокійними, поки Микола гуляє на волі. У 23 серії серіалу Справедливість Женя вирішив розповісти прокуророві, що він згадав усе про своє минуле. Але чи допоможе це відкрити справу проти Миколи Невєрова? Дізнайтеся просто зараз.

Микола тяжко переніс розлучення з Надею. Вперше його план було зруйновано. Надя пішла, і Ігор не зміг прийняти Миколу як свого рідного батька. Тоді Коля вирішив зробити пропозицію єдиній людині, яка ще залишилася поряд, – Юлі. Чи прийме вона пропозицію від Миколи після всього, що він зробив? Дізнайтесь у серіалі Справедливість 24 серія.

Дивіться онлайн: серіал Справедливість 23 серія від 16.03.2023